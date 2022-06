Melissa Paredes conversó con el programa “América espectáculos” y le respondió a Rodrigo Cuba después de que este afirmara que alguna vez ella se refirió despectivamente a Anthony Aranda por ser bailarín. Totalmente segura de sí, la exconductora de “América hoy” se defendió y mencionó que fue su exesposo quien minimizó a su actual pareja.

“Suena espantoso, ¿no? ¿Cómo decir que los bailarines me dan asco? Por favor, tengo tantos amigos bailarines… Mi novio es bailarín, no me expreso así de las personas. Yo nunca me expreso mal de las personas. De hecho, quien habló mal fue él (Rodrigo Cuba), no yo. Ahí no había relación entre Anthony y yo; eso se dio después”, precisó.

En otro momento, Melissa Paredes comentó que, a pesar de todo lo que se ha dicho, su relación con Anthony Aranda continúa triunfando. “Qué fuerte y qué raro nuestro amor. Es súper extraño”, manifestó.

¿Qué decían los chats de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Como se recuerda, durante la entrevista que ofreció para “Magaly TV, la firme”, Rodrigo Cuba acusó a Melissa Paredes de haber hablado despectivamente de Anthony Aranda. Asimismo, indicó que la también actriz le juraba que nunca tendría algún vínculo sentimental con un bailarín.

“Ella, cuando estuvo por primera vez en ese programa, me dijo que en la vida ella iba a estar con un bailarín porque… no puedo expresar el término porque es un término despectivo”, dijo.

Posteriormente, mostró ante las cámaras de Magaly Medina los chats en los que Melissa Paredes escribió lo siguiente: “Que por qué no defiendo al otro hue***, que si no me importa el otro hue*** porque no hablo ni nada de él, o sea, imagínate”.