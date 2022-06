Melissa Paredes arremete contra Ale Venturo: “Me da vergüenza ajena”

Melissa Paredes apareció este 9 de junio en un avance presentado por “Amor y fuego”. La ex reina de belleza fue abordada por las cámaras del programa de Willax TV en el estreno de la película “Igualita a mí”, tras el cual habló sin pelos en la lengua sobre la empresaria Ale Venturo, quien estaría embarazada de Rodrigo Cuba, exesposo de Paredes.

“¿Y a Ale Venturo no tienes que decirle nada?”, le preguntó la reportera del espacio televisivo que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre. “Me da vergüenza ajena”, contestó la actriz fuertemente.

Melissa Paredes habla sobre su exsuegro ‘Don Gato’

Melissa Paredes, durante la conferencia del filme “Igualita a mí”, también despotricó en contra del padre de Rodrigo Cuba tras escuchar preguntas sobre él.

“Que ese señor se preocupe por sus temas legales, que he leído por ahí que se viene bien fea la cosa”, aseguró la popular actriz para el programa “Amor y fuego”. Cabe indicar que Jorge Cuba está siendo investigado por lavado de activos.

Melissa Paredes manifiesta que nunca fue infiel

La conductora de televisión Melissa Paredes fue consultada por la reportera de “Amor y fuego” sobre la supuesta infidelidad que cometió en el 2021. En el ampay, la actriz es captada besándose con Anthony Aranda en el estacionamiento de un gimnasio. “Si yo hubiera sido infiel, yo lo hubiera dicho, pues. ‘Oye, sorry, la fregué’. Pero no fue así. Además, solo fue un beso, ni que hubiera sido otra cosa”, manifestó la ex reina de belleza.

Es más, resaltó que el ‘Gato’ Cuba sí sabía sobre los sentimientos que ella tenía por el ‘Activador’. “No es jalado de los pelos cuando cada uno está en lo suyo, cuando las parejas tienen un acuerdo”, aseveró.