¿Magaly Medina quiere ser la nueva madrina de ‘Giselo’?

¡Impresionante! Melissa Klug asistió este 9 de junio al programa online de Edson Dávila, donde se mostró desatada y sin pelos en la lengua. La expareja de Jefferson Farfán mencionó que había escuchado rumores de que una conductora del canal ATV estaría interesada en ‘Giselo’ para que sea su ahijado. “Yo he escuchado, me han contado que quieres tener una nueva madrina, y es el canal 9. Me ha venido harta información” , indicó la ‘blanca de Chucuito’, dejando sorprendido al co-animador de “América Hoy”.

Edson manifestó no saber nada, pero en caso sea despedido de actual trabajo, no tendría problemas en aceptar otra propuesta. “Yo todavía tengo contrato en América, pero tú sabes que yo tengo lo mío. Hasta que no me digan nada, yo seguiré trabajando bien. El día que me digan ‘chau’, me voy, no tengo ningún problema.... por la plata baila el mono” , aseveró.

Edson Dávila a Gisela Valcárcel: “¿Mi regalo por el Día del Trabajador?”

Edson Dávila ‘Giselo’ se refirió a Gisela Válcarcel para hacerle un reclamo en el programa “América hoy”. El presentador le pidió su agasajo por el 1 de mayo.

“¿Mi regalo por el Día del Trabajador?” , indicó el co-animador, sorprendiendo a Janet Barboza, Brunella Horna y Christian Domínguez.

Magaly Medina afirma que Edson Dávila lo depecionó por comentarios hacia ‘Chabelita’

Magaly Medina se dirigió hacia ‘Giselo’ y le dijo que no opinará sobre temas serios y que mejor siga haciendo bromas, luego que Edson manifestara que la popular ‘Chabelita’ habría estado en una relación cuando inició con Christian Domínguez.