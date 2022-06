Dalia Durán hizo un llamado a Migraciones para que agilicen su proceso de nacionalización y, de esta manera, poder iniciar su trámite de divorcio con John Kelvin, condenado por violencia sexual y psicológica. La modelo cubana habló sobre el caso el último jueves 9 de junio en “Magaly TV, la firme”.

La también cantante señaló que ya no desea estar casada con el cumbiambero, tras el violento episodio que vivió en 2021. Aseguró que cumple los requisitos para poder tener el DNI peruano.

John Kelvin. Foto: composición LR/Instagram/GLR

“ Quiero que mis hijos estén estables porque les corresponde por ley, ya que son peruanos. Yo ya no tendría por qué tener un vínculo sentimental con él (John Kelvin)”, dijo.

Dalia Durán quiere a su madre en Perú

Dalia Durán lleva alrededor de 20 años en Perú. Contó que aprovechará este trámite para traer a su madre, quien está en Cuba.

“Una vez que yo tenga eso, podré tramitar mi divorcio y traer a mi mamá de Cuba para que me ayude acá y estar con ella”, acotó.

Resaltó que la entidad no se comunica con ella sobre este proceso. “Presenté todos los documentos que me pidieron y hasta ahorita no recibo respuesta de Migraciones”, manifestó.

Dalia Durán se pronuncia sobre condena a John Kelvin

John Kelvin fue sentenciado a 21 años de prisión por violencia sexual y psicológica en agravio de Dalia Durán, su esposa. Tras la condena, las cámaras de “Amor y fuego” la abordaron para dar sus primeras declaraciones.

En un inicio, ella evitó hablar ante la prensa y optar por el silencio. Sin embargo, ante la insistencia del periodista declaró.

“Ahorita, de verdad que no nos encontramos en una situación muy bonita que digamos; es muy doloroso para todos y prefiero guardar silencio por el momento”, expresó la modelo cubana.