Haydee Cáceres recuerda momentos difíciles en su carrera: “La cultura cayó con Fujimori”

Haydee Cáceres es una de las actrices más reconocidas en el Perú al haber participado en producciones que marcaron la industria de las artes escénicas, como en “La Perricholi”, “Camote y paquete, aventura de Navidad” o “Al fondo hay sitio”.

Recientemente, fue invitada al canal del youtuber Carlos Orozco para repasar algunos de los momentos que marcaron su carrera, inclusive los no tan agradables.

En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó: “Estábamos hablando de una época de teatros, cafés teatro por todas partes, de producciones grandes, en algún momento esto debe haber dado una caída”.

¿Cuál fue la respuesta de Haydee Cáceres?

Tras la pregunta, la primera actriz peruana Haydee Cáceres asintió con la cabeza y expresó cuándo consideró que las artes escénicas sufrieron una ‘caída’.

“Sí, cuando se anularon todos los cafés teatro. No sé qué año habrá sido. En los 90 creo, porque había trabajo, incluso había subvenciones, me parece. Desde Fujimori me parece que todo cayó”.

Luego Carlos Orozco agregó: “Varios me han dicho que con Fujimori la cultura dejó de ser una prioridad por completo”.

“Antes se subvencionaba, me acuerdo. Había empresarios que ayudaban al teatro. Uno de ellos fue Enrique Castañeda, que en paz descanse, era director del Divino Maestro, y él quería hacer cosas porque era amante del arte, pero después todo quedó en la nada. Es que no hay gente idónea”, destacó Haydee Cáceres.

Haydee Cáceres orgullosa de enseñar actuación a los más pequeños

A sus 72 años, Haydee Cáceres ha logrado dejar su huella en el mundo artístico nacional, incluso tuvo que aprender nuevas formas de mantenerse en el rubro tras el inicio de la pandemia, y lo logró con éxito con la ayuda de un aro de luz y un trípode. Desde hace más de una década, también se dedica a cultivar el amor por la actuación a jóvenes talentos.

“Hace 13 años ya llevamos haciendo el taller, y han salido varios talentos de ahí; niñitos que se están destacando en el teatro, televisión, cine. Es difícil, hay que tener mucha paciencia, pero yo estoy trabajando con mi hermana Irene Cáceres, que es especialista en arte”, contó.