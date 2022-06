Brunella Horna afirma que Richard Acuña no quiere un futuro con ella: “No me hagan llorar”

Richard Acuña y Brunella Horna son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana porque llevan varios años juntos. Este viernes 10 de junio, la modelo sorprendió a sus compañeros de “América hoy” al revelar que su pareja no ha demostrado tener planes a futuro con ella, hecho con el que casi derrama algunas lágrimas en vivo.

Como se sabe, ninguno ha sido vinculado con terceras personas; por el contrario, ya conocen a la familia de cada uno y se llevan muy bien. Por ello, cuando Brunella Horna expresó esta sensación dejó asombrado a todo el set de América TV.

¿Qué dijo Brunella Horna?

Durante una sección de interrogantes en el juego “Mitos y verdades”, la producción de “América hoy” planteó la siguiente pregunta: “¿Es mito o verdad que, cuando no te pide matrimonio, no le interesa tener un futuro contigo?”.

“He puesto verdad. No lo sé, tal vez más adelante sí (Richard quiera tener un futuro conmigo), pero sí pienso que una relación que lleva tanto tiempo sí debería pedir matrimonio, formar una familia. No necesitan decirle nada, pero sí pienso eso”, dijo, y recordó que sus padres “llevan 30 años de casados”.

“Lo digo en general porque le puede pasar eso en sus casas. No me pongan esa canción, porque yo soy llorona. Estoy sensible desde ayer”, agregó para evitar un momento sensible en el set.

Brunella Horna quiere ser madre

La joven de 26 años tiene una buena relación con Richard Acuña y tiene planes a futuro con él. Durante una entrevista para El Popular, la conductora de televisión fue consultada por sus planes en la maternidad. “Sí, me encantaría. Es mi sueño ser mamá. Me encantaría tener dos hijos. Matrimonio, digo que no, pero hijos sí. Es mi sueño más grande ser mamá y que mi primer hijo sea hombrecito”, expresó. Ratificó también “que este año se pueda lograr“.