Adolfo Aguilar no se considera activista LGTBI: “No puedo defender algo que no me compete”

Adolfo Aguilar sorprendió al insistir en que no está interesado en participar activamente en la lucha de la comunidad LGTBI en Perú. Además de revelar su pasada relación con el ‘Chocolatito’, el presentador de “Yo soy” habló con Jackie Ford sobre sus metas personales y aclaró qué opina sobre ser padre casi a los 50 años. Entérate de todo en esta nota.

Adolfo Aguilar no se considera ‘referente’ de la comunidad LGTBI

Adolfo Aguilar no dudó en explicar por qué no se identifica como un personaje importante dentro de la comunidad LGTBI local. Para el presentador de realities musicales, no es una prioridad participar en las marchas colectivas, a menos que alguna situación llegue a afectarlo personalmente.

“No. Sí, me invitan, pero no soy activista de absolutamente nada. Yo no creo ser un líder de opinión o ejemplo de nada. Mi vida, al ser famoso, estaba bien contarla para que alguien se identifique y no sufra lo que yo sufrí. No puede defender algo que no me compete”, aclaró.

Adolfo Aguilar sobre tener hijos: “No sabría si es lo justo para mí”

Adolfo Aguilar aún piensa sobre ser padre. Para el también actor, la etapa en la que se encuentra le ha hecho preguntarse si sería positivo para él tener un hijo: “Decidí no tener hijos. Hoy, que tengo casi 50 años, considero que estoy grande. Tengo mis mañas, mis costumbres. Tengo una vida bien elaborada y establecida. Soy bien disciplinado. Entonces, cambiar todo esto... No sabría si es lo justo para mí o para esta personita que venga”.

Minutos después, reveló que, si bien ahorita no es el momento indicado para él, no tendría problema si se convierte en padre causalmente. “Igual, no cierro las puertas. Si sucede, de repente sí. No sé. (...) No lo tengo planificado. Si lo decidiera, tendría que ser en este año porque voy a cumplir 50, para calcular los tiempos. Yo creo que me gustaría tener un hijo con una pareja. Cualquier situación es positiva, lo importante es tener dos imágenes que te quieran, pero también puede ser un papá solo”, comentó.