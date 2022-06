¡Lo dijo! Adolfo Aguilar confirmó las sospechas en torno a su vínculo amoroso con Alejandro Pino, quien fue integrante de “Esto es guerra” durante el 2021. El conductor de televisión protagonizó una entrevista para el canal “Soy Jackie Ford” y reveló que sí tuvo un romance con el popular influencer ‘Chocolatito’.

El también actor se encontraba hablando sobre anteriores decepciones amorosas que ha tenido a lo largo de su vida. “Es verdad, he sufrido por amor. Ahora estoy soltero”, expuso.

Adolfo Aguilar y Alejandro Pino tuvieron un romance

En la conversación con el personaje de Arturo Chumbe, contó que sí estuvo involucrado con el tiktoker, quien también fue un talento que trabajó con el coreógrafo anteriormente.

“Salimos, no estuvimos. Salimos un tiempo, un buen tiempo en realidad . Es un tipo extraordinario, es un tipo lindo, talentoso. No lo voy a negar, creo que él tampoco lo niega. Estoy muy agradecido de haber salido con él”, expresó Adolfo Aguilar.

Del mismo modo, explicó por qué decidieron separarse: “Tuvimos nuestras diferencias y por eso dejamos de salir, pero lo quiero un montón. Es muy disciplinado, muy dedicado, muy chambeador. (...) Baila muy bonito y está riquísimo, para qué digo que no ”, agregó.

Adolfo Aguilar cuenta que tuvo apasionado romance con un militar

Adolfo Aguilar contó una de las experiencias amorosas que más lo marcó en la vida. El presentador de TV aseguró haberse enamorado perdidamente de un militar, que terminó por dejarlo inesperadamente.

“Me enamoré de un militar, salí con un marino. Me enamoré como loco, pero al mes desapareció. Yo sufría, lo buscaba y nada. Años después me lo encontré y le reclamé. Me dijo: ‘Mi carrera. Me estaba enamorando y no podía’”, expuso.