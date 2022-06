¿Qué fue de Renzo Costa, el exitoso empresario y exnovio de Brunella Horna?

La farándula peruana no solo está conformada por artistas, sino también por reconocidos empresarios que trabajan para seguir dejando en alto el nombre del Perú. Uno de ellos es Renzo Costa, quien durante cuatro años mantuvo un romance con la modelo y conductora de televisión Brunella Horna. Conoce en esta nota todo sobre él.

¿Quién es Renzo Costa?

Renzo Costa es un empresario peruano. Está a cargo de la marca que lleva su mismo nombre, la cual se dedica a la marroquinería (fabricación de artículos de cuero) y chocolatería.

Se hizo popularmente conocido en el mundo de la farándula tras empezar una relación sentimental con Brunella Horna. Esto, durante la época en que ella participaba del reality juvenil “Bienvenida la tarde”.

A raíz de su éxito, decidió ampliar el negocio incursionando en la venta de chocolates en diciembre del 2019. “Feliz y emocionado por este primer paso. Apertura del primer local de chocolates . En un mes se viene el segundo. Gracias a todo mi gran equipo”, detalló en su Instagram por aquella ocasión.

Renzo Costa es un exitoso empresario peruano. Foto: Renzo Costa/ Instagram

¿A qué se dedica ahora?

Actualmente, Renzo Costa continúa al mando de la empresa familiar. Sin embargo, no todo es trabajo, puesto que también aprovecha sus días viajando por diversas partes del mundo. Tan solo en este año ha estado en ciudades como Madrid (España), Florencia y Venecia (Italia), Atenas (Grecia) y El Cairo (Egipto).

Costa difunde fotos de sus travesías por medio de redes sociales, como Instagram, espacio virtual en el que cuenta con más de 254.000 seguidores.

Renzo Costa comparte imágenes de sus tiendas en Instagram. Foto: Renzo Costa/ Instagram

¿Por qué terminó con Brunella Horna?

A pesar de que tenían planes de matrimonio, Brunella Horna y Renzo Costa dieron por terminado su romance en febrero del 2017. Ante este inesperado suceso, muchos empezaron a preguntarse cuál fue el motivo de la separación.

Finalmente, la modelo dio a conocer que ella y el empresario tenían distintas formas de pensar. “Renzo es una persona increíble, pero definitivamente nos chocaba la edad. Yo trataba de entender y trataba de pensar que no me iba a chocar y él igual. Pero en cosas tan pequeñas sí nos afecta. Tanto en el trabajo, en la vida nocturna”, precisó la joven en el set de “En boca de todos”.

Brunella Horna dedicó la frase "Olvídate de mí" a Renzo Costa cuando terminaron su relación. Foto: Brunella Horna - Renzo Costa / Instagram

Como se recuerda, uno de los momentos más icónicos de aquella relación fue cuando Brunella apareció ante las cámaras de “Bienvenida la tarde” y le dijo al empresario, entre lágrimas, lo siguiente: “Ya no me busques, ya no me llames, ya no me llores y olvídate de mí”.