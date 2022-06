¿Por qué Raúl Romero tardó 10 años en regresar a la TV?

¡Está de regreso! El último 8 de junio, Raúl Romero se presentó por todo lo alto en “Yo soy” para anunciar su tan esperado retorno a la televisión. El querido ‘Cara de haba’ sorprendió a todo su público al contar que vuelve a las pantallas con el programa “La voz senior”.

Como se recuerda, hace unos meses, sus seguidores esperaban verlo al frente de la conducción de “Esto es habacilar”; sin embargo, el vocalista de los Nosequien y los Nosecuantos desmintió ese rumor. Además, aseguró que no tenía previsto regresar a la TV en ese momento.

Sin embargo, Raúl Romero está de vuelta. Esta inesperada noticia de Romero alegró a todos sus fieles admiradores quienes, desde hace buen tiempo, deseaban disfrutar de sus bromas en la pantalla chica. Por ello, en esta nota, te contaremos por qué el divertido conductor estuvo tanto tiempo alejado de la televisión.

Raúl Romero explica cómo se animó a volver a la TV

Mucho se especuló sobre el regreso de Raúl Romero a la televisión; sin embargo, durante su visita a “Yo soy”, donde anunció que será uno de los entrenadores de la nueva temporada de “La voz senior”, explicó por qué estuvo alejado de las pantallas y cuál fue el motivo de su retorno.

“Para mí es un momento especial volver a la tele después de 10 años. Ha significado para mí pensar las cosas, planteármelas seriamente. Tenía miedo de volver a un formato que recayera todo en mí. “La voz” es un formato tan instituido, tan establecido, donde se permite un ritmo de televisión en el que hay diálogo, pensamiento, reflexión. Es un espacio lindísimo y la respuesta de la gente es inmensa”, detalló el ‘Cara de haba’.

¿Qué hizo Raúl Romero tras el fin de “Habacilar”?

Luego de la última emisión de “Habacilar”, todos pensábamos que Raúl Romero se había alejado por completo de la televisión; sin embargo, el presentador estaba al frente de un programa por cable.

“Estoy con un programa de televisión, pero por cable. La gente cree que estoy alejado porque no me ve (...) Estoy contento, el cable tiene menos sintonía, pero es muy tranquilo, no hay mucho de los elementos complicados de la televisión abierta”, explicó para el canal de YouTube “Tobi Te Ve” en el 2015.

“Menos sintonía, menos plata, pero es un espacio más bonito para trabajar”, agregó.

¿Qué piensa Raúl Romero sobre los realities?

“Yo siempre he sido muy respetuoso de los trabajos de los demás, he sido respetuoso del gusto de los demás. “Esto es guerra” y “Combate” son programas bien hechos. Creo que un chico de 14, 15, 16 años lo puede ver tranquilo. El tema de los amoríos, de los idilios, creo que son innecesarios, no creo que les dé más rating... no sé por qué lo hacen”, mencionó.

“Yo ya no estoy en una actitud de criticar a los demás. Yo hago mi programa patriota sobre Perú y estoy feliz con eso” , aseguró.

¿Por qué “Habacilar” salió del aire pese a gozar de un rotundo éxito?

“Habacilar” fue el programa concurso que logró de un gran éxito en la televisión peruana. Sin embargo, en el 2011, salió de la pantalla tras ocho años de arrasar con el rating. El final de este espacio juvenil dio paso a otros formatos como “Esto es guerra”, el cual se mantiene hasta la actualidad en América TV.

“Básicamente el divorcio (salida de “Habacilar) se debe a que lo que yo hacía ya no gustaba. Vinieron nuevos contenidos, nuevas emociones”, sostuvo.

Raúl Romero aseguró que no volvería a la TV con “Esto es habacilar”

La llegada de “Esto es habacilar” a las pantallas despertó la esperanza en todos los fans de Raúl Romero, quienes pensaron que lo verían al frente del mencionado programa. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el ‘Cara de haba’ acabó con los rumores sobre su retorno a la televisión. En ese sentido, aseguró que, por el momento, no planeaba regresar.

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo.