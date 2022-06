¡Ya es mamá! Hermana de Patricio Parodi, Majo, dio a luz

¡Emocionada! Majo Parodi, hermana de Patricio, enterneció a todos sus seguidores al anunciar el nacimiento de su bebé, el miércoles 8 de junio. A través de sus redes sociales, la influencer compartió su felicidad al presentar a su niña.

“Bienvenida a este mundo pequeñita. 08.06.22 Te amo” , escribió en su publicación de Instagram.

Como se recuerda, hace unas semanas, la joven celebró su baby shower en una fiesta de ensueño, la cual causó polémica al reunir a Luciana Fuster y Flavia Laos.

Publicación de Majo Parodi Foto: Instagram

Patricio Parodi se enteró en vivo sobre el nacimiento de su sobrina

¡Es tío! En plena transmisión de “Esto es guerra”, el capitán de los ‘Guerreros’ recibió la noticia de que su hermana Majo dio a luz. Fue Johanna San Miguel quien se encargó de anunciar la buena nueva: “Hace 50 minutos acaba de nacer la sobrina de Patricio Parodi”.

Asimismo, el modelo contó que había recibido un mensaje hace casi una hora, pero que no lo había revisado. “Hace unos minutos vi el mensaje que me había enviado hace 50 minutos. Me habían enviado la foto en la sala de parto. Los amo mucho. A mi hermana, mi familia y a la nueva integrante, ¡un besito! ”, expresó.

Majo Parodi se despide de su pancita

Días antes de dar a luz, Majo Parodi publicó un emotivo video donde muestra un resumen de su embarazo, con el fin de despedirse de esta etapa tan especial y darle la bienvenida a su pequeña.

“Voy a extrañar muchísimo esta panza, pero muero por conocerte, aquí hay un resumen desde que me enteré que estaba embarazada y cómo ha ido creciendo estos nueve meses. Y pensar que cuando tenía cuatro meses sentía que tenía una panza enorme”, fue el mensaje que dejó para acompañar el post.