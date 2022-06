Melissa Paredes no estaría con Anthony Aranda si no la dejara actuar: No dejo que se meta

Melissa Paredes quiere dejar atrás su escandalosa separación con Rodrigo Cuba y concentrarse en su carrera de actuación. La modelo habló con La República con respecto a su nuevo papel en la película de Carlos Alcántara, “Igualita a mí”. Para la influencer, es importante que su pareja respete su profesión. Además, habló del posible nuevo bebé del ‘Gato’ con Ale Venturo.

Melissa Paredes: “Me gusta que respeten eso”

Melissa Paredes habló con La República sobre su participación en la última película de Tondero, “Igualita a mí”. Para empezar, la también actriz aclaró que se siente feliz de formar parte de la producción, sin importar cuántos minutos su personaje estuvo en pantalla:

“No hay papel pequeño, es bonito que haya nuevas oportunidades y un personaje diferente. Eso de encasillarse en personajes protagónicos, también es bueno salir de esa zona y demostrar que puedes hacer más cosas. Agradecida por esta gran oportunidad”.

Más adelante, Melissa explicó que Anthony Aranda no se siente celoso por la escena sensual que hizo junto a ‘Cachín’. Además, recalcó que no permitiría que una pareja le condicionara por algunos de los papeles que le toque interpretar: “Yo no dejo que se metan en mi trabajo. Mi trabajo es aparte. Me gusta que respeten eso. (...) De hecho, he tenido una conversación con él. Uno tiene que saber qué límites hay en una pareja. Si bien hay confianza, no podría estar con una persona que no comprenda de mi trabajo. Es imposible”.

¿Qué dijo Melissa sobre el posible embarazo de Ale Venturo?

Melissa Paredes también se manifestó sobre los rumores de embarazo de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. “La verdad no estoy enterada de esa tema, no podría opinar, justo ayer me hicieron la misma pregunta, no podría opinar de algo que no sé sinceramente, no es algo que yo sepa o tenga la certeza”, comentó la protagonista de “Ojitos hechiceros”.