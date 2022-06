¡No lo soporta! ‘Metiche’, personaje de Kurt Villavicencio, se ha manifestado sobre la polémica entre Leonard León y Karla Tarazona. Luego de que el cantante rechazara la solicitud de la conductora para llevar a sus hijos a Estados Unidos junto a su esposo, el compañero de la presentadora criticó duramente al artista por ni siquiera apoyar con la alimentación de sus descendientes y complicar más la situación.

‘Metiche’: “¿Karla podría tener la tenencia total?”

“¿Karla podría tener la tenencia total? (…) Es muy raro porque, en Instagram, yo vi una historia hace meses de Leonard León con su pequeña hija en el supermercado. El carrito estaba repleto, ni siquiera lleno. Estaba rebalsando de productos. Entonces, sí tiene para ir a comprar, pero ¿no tiene para mandar a sus hijos un tarro de leche, bolsa de fideos o arroz? Sé que también está trabajando en una aplicación de taxi”, cuestionó Villavicencio.

Sorpresivamente, Rafael Fernández se manifestó después del conductor: “Es muy complicado que un padre diga ‘no quiero que mi hijo tenga más’. Es bien raro. Nosotros no estamos pidiendo. El tema económico para mí, y siempre lo recalco, no importa. Karla trabaja muchísimo, yo también. También les damos todo el amor que ellos merecen. Lo que se pide es paz, dejar de perturbar a la familia. Si no quieres participar, no participes. No queremos escándalos y que los chicos tengan sus beneficios”.

No obstante, la opinión más dura vino de parte de la abogada invitada por la conductora de radio, Mónica Salas. La especialista sugirió que Leonard León solo se estaría vengando de Karla Tarazona al no darle permiso para que sus hijos vayan con ella y su esposo a Estados Unidos.

Karla Tarazona pediría tenencia completa de hijos que tiene en común con Leonard León

Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, le dijo a Magaly Medina que su pareja buscará tener la tenencia absoluta de los menores hijos que tiene con Leonard León. En una entrevista realizada el pasado miércoles 8 de junio, el empresario dijo: “Una medida mucho más drástica, donde pasa la tenencia completa para Karla, pero para eso hay que demostrar muchas cosas y demora un poco, pero se va a tener que comenzar a hacer”.