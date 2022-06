Karla Tarazona pedirá la tenencia completa de sus hijos tras problemas con Leonard León

Los enfrentamientos entre Karla Tarazona y Leonard León, parecen no tener fin. Luego de que el cumbiambero se negara a firmar el permiso para que sus hijos viajen a Estados Unidos, la conductora de TV reveló que se verá obligada a pedir la tenencia completa de los menores, debido a que no se ha podido llegar a una conciliación.

En la edición del miércoles 8 de junio, la presentadora de “D’ mañana”, junto a su esposo, se enlazaron con el programa de Magaly Medina, en donde lamentaron las trabas que pone en cantante para que sus hijos puedan disfrutar de unas vacaciones en familia y poder tener un futuro fuera del país.

De ese modo, Rafael Fernández, en su posición de padre, se mostró indignado con el comportamiento de Leonard al no preocuparse por el bienestar de sus niños.

¿Qué dijo Rafael Fernández?

“Yo soy papá, no lo podía creer cuando no se firmó el papel, yo creía que iba a firmar y los chicos iban a estar bien. Es algo ilógico, si estás viendo que tus hijos tienen un beneficio, no tienes por qué truncarlo. Yo jamás por mi lado permitiría que trunquen en hecho de que él pueda llevarlos”, dijo inicialmente el empresario.

Asimismo, comentó sobre la decisión que tomaría Karla Tarazona: “Una medida mucho más drástica, donde pasa la tenencia completa para Karla, pero para eso hay que demostrar muchas cosas y demora un poco, pero se va a tener que comenzar a hacer” , agregó.

Karla Tarazona se quiebra al no conseguir el permiso para sus hijos

Frente a la complicada situación, Karla Tarazona se quebró al hablar sobre el desgaste emocional que está enfrentando por las constantes diferencias con Leonard León.

“Es un desgaste emocional también porque ahora hay que decirle a ellos que no se va a poder viajar, que vamos a tener que esperar hasta diciembre para poder irnos de viaje, porque el proceso dura tres meses, y el otro dos años”, manifestó.