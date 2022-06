Katy Jara le dijo adiós a las minifaldas: “Están guardadas y sacadas fuera de mi casa”

Katy Jara dio un giro de 180° en su vida cuando dejó “todo para empezar a seguir a Cristo”. Aunque esto significó toda una sorpresa para sus fans, e incluso fue motivo de burla, la exconductora de “Domingos de fiesta” se mantiene fuerte en su convicción y asegura que Dios guía su camino luego de que decidiera hacer a un lado su carrera como cantante de cumbia para incursionar en la música cristiana.

El cambio en su estilo musical también implicó dejar los brillos, el maquillaje y la ropa sugerente, como las minifaldas, para dar una imagen que vaya acorde con su renacida fe cristiana, según dijo en una entrevista publicada el 9 de junio.

¿Katy Jara le dijo adiós a las minifaldas?

A la pregunta sobre dónde están sus minifaldas, la exmiembro de Agua Bella Katy Jara aseguró: “Ya están guardadas en cajones y sacadas fuera de mi casa”. En esa línea, dijo que no le preocupaban “esos temas”, como pintarse las cejas y utilizar uñas postizas. Tampoco extrañaría utilizar zapatos con taco 18.

“Desde muy pequeña he vivido con los brillos y el maquillaje. Recuerden que desde los 5 años canto”, dijo, y agregó que algo dentro de ella la impulsaba a no continuar por ese camino.

¿Cómo es el nuevo estilo de Katy Jara?

“El mundo te pone una plantilla y tú vistes de acuerdo con ello”, dijo Katy Jara para explicar por qué ya no vestiría a la moda. “Si no te pones esa prenda, crees que estás mal. Te dicen ‘¡qué mal!, ¡qué aburrida!’, y todo porque no estás en el molde”.

En ese sentido, señaló que su nuevo estilo va acorde con su fe cristiana. ”Somos hijas de un Rey y nos comportamos a la altura de ello: decorosas, pudorosas y decentes”.

En cuanto a su vida familiar, se describió como “una mujer virtuosa y de orden”. “Preparo la comida a mi hija, me preocupo de que la ropa de mi esposo esté bien planchada. Me levanto a las 5 de la mañana a cocinar para mi niña, que lleva su merienda al colegio”, contó en entrevista para Trome.