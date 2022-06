Jessica Newton fue clara sobre las críticas de quienes están en contra de Alessia Rovegno, incluida Magaly Medina. Rodrigo González entrevistó a la organizadora del certamen Miss Perú 2022 y, en tan solo segundos, la exreina de belleza dejó en claro qué es lo que piensa sobre todos los comentarios negativos hacia la novia de Hugo García.

Jessica Newton no cree en “los nuevos ‘missólogos’”

Jessica Newton estuvo en “Amor y fuego” y, aunque su participación duró tan solo segundos, fueron suficientes para dirigirse a todos los que han querido desacreditar a Alessia Rovegno. Una de estas personas es Magaly Medina.

Todo empezó cuando ‘Peluchín’ le consultó a la empresaria: “Después de todo lo que hemos visto, Jessica, ¿te parece que Alessia sigue siendo la candidata que podría representar a nuestro país o hay que prepararse un poco más para pisar más segura el escenario?”.

Ante esto, Jessica se mostró firme y contestó que no se tomarán en cuentas los opiniones de personas no expertas en el tema, e incluso se animó a dar un ejemplo de cómo percibe esta situación. “Yo sé que han nacido nuevos ‘missólogos’ y ‘missológas’ estos días, pero es como si a mí me preguntasen sobre cocina”, señaló.

Magaly sobre Alessia: “No tiene mayor criterio”

Precisamente, Magaly Medina había criticado el último mensaje de Alessia Rovegno en redes. Para la polémica conductor, las palabras de la modelo no reflejaban una reflexión profunda. Por ello, insistía en que no estaba lista para la competencia.