Janet Barboza se pronunció sobre los rumores de una separación entre él y Miguel Bayona, quien se encuentra en el extranjero desde hace un tiempo por motivos laborales. Reveló que pasan un complicado momento por el distanciamiento y dejó entrever que, si siguen así, su relación no tendrá futuro.

En declaraciones para “América hoy”, la conductora contó que no es fácil llevar una relación a distancia. “No puedo decirles que está bien todo, porque no es verdad. Si de por sí estando aquí teníamos días buenos y malos, imagínese ahora al no ver a la persona que uno quiere”, expresó.

Resaltó que la conexión entre ambos no se ha esfumado. “El amor no se acabó porque hay un cariño que hay siempre. Miguel Bayona es un hombre increíble”, dijo dirigiéndose al público de América TV.

Janet Barboza tiene problemas de pareja con Miguel Bayona. Foto: composición LR/Instagram

La distancia es un obstáculo para Janet Barboza y Miguel Bayona

En un momento de su discurso, comentó que tuvo una difícil conversación con el empresario. “Nos hemos dicho lo mucho que nos queremos y nos respetamos, pero, al mismo tiempo, entendemos que la distancia es un obstáculo”, contó.

Sin embargo, aún no toman la decisión definitiva de separarse. “Seguiremos intentando, a ver qué pasa. Yo no me proyecto, nunca he querido casarme. Tenemos una conversación pendiente. Yo soy más realista que ustedes”, agregó.

Janet Barboza tenía en claro el motivo del viaje de Miguel Bayona

Janet Barboza señaló tener en claro el motivo del viaje de Miguel Bayona a Estados Unidos. “Cuando Miguel y yo hablamos acerca de su viaje, teníamos claro que él tiene que priorizar a sus hijos”, relató.

“Aquí, sus negocios familiares no le fueron bien. Se fue a Miami con su familia y su hija mayor para priorizar a los dos pequeños, en agosto del año pasado”, añadió la conductora de espectáculos.