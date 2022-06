No están pasando por un buen momento. Janet Barboza relató los problemas que ella y Miguel Bayona atraviesan en su relación hace varios meses; sin embargo, a pesar de los obstáculos, la conductora de “América hoy” considera que pueden seguir intentándolo.

Como se sabe, Janet Barboza y Miguel Bayona llevan varios años de relación. Este jueves 9 de junio, la popular ‘Rulitos’ explicó qué está pasando con ellos. En ese sentido, detalló cuál es el motivo de dicho distanciamiento.

¿Qué dijo Janet Barboza?

“Hemos roto barreras tratando de continuar, pero es difícil. Tendría que haber viajado hace unos días, pero no me dan permiso, estoy trabajando y es evidente. Viajar dos días ida y vuelta es complicado”, dijo al inicio para contextualizar el problema en sí.

“El sábado, Miguel y yo tuvimos una conversación difícil, donde nos hemos dicho lo mucho que nos queremos y nos respetamos, pero, al mismo tiempo, entendemos que la distancia es un obstáculo. Hablamos todos los días, nos contamos cosas y tratamos, pero no es igual. Los kilómetros de distancia hacen que se agudice más”, contó.

Finalmente, la ‘Retoquitos’ afirmó que, a pesar de las circunstancias, no tomaron la decisión definitiva de separarse: “Hemos quedado en que lo seguiremos intentando a ver qué pasa. Yo no me proyecto, nunca he querido casarme. Tenemos una conversación pendiente. Yo soy más realista que ustedes. Lo real es que no lo veo, él está a fuera. Es lo que hay”.

Motivos del distanciamiento

“No se puede tapar el sol con un dedo. Llevar una relación a distancia es complicado. Cuando Miguel y yo hablamos acerca de su viaje, teníamos claro que él tiene que priorizar a sus hijos. Aquí, sus negocios familiares no le fueron bien. Se fue a Miami con su familia y su hija mayor para priorizar a los dos pequeños, en agosto del año pasado”, contó.

Finalmente, la influencer reveló el aprecio que siente por su pareja: “El amor no se acabó. Hay un cariño que quedará siempre porque Miguel Bayona es un hombre increíble”.

Melissa Paredes se solidariza con Janet Barboza

Melissa Paredes tuvo una breve conversación con La República y tocó el tema de la relación en peligro de Janet Barboza: “Altos y bajos siempre van a haber. Me gusta que haya puesto las cosas en claro porque es lo que se tiene que hacer, viendo mi caso peor aún, entonces me parece bien que lo haya dicho. (...) No le desearía el mal a Janet ni a nadie. De hecho, me parece bien que lo haya comunicado para evitar malos entendidos”.