Giuliana Rengifo tras reducirse el busto: “Ahora parezco una chibola de 20″

Feliz con el resultado. Giuliana Rengifo se sometió a una cirugía de reducción de mamas, debido a que estaba afectando su salud. Según mencionó en sus redes sociales, la cumbiambera sufría fuertes dolores de espalda.

“Siento que lo necesito, más allá de un tema estético, es un tema de salud” , comentó la cantante en un video que compartió en su Instagram.

Tras contar ello, la intérprete peruana se realizó dicha intervención quirúrgica y contó que ha quedado encantada por cómo luce actualmente.

Giuliana Rengifo asegura que se siente como una jovencita de 20 años

Luego de hacerse dicha operación, Giuliana Rengifo contó que su procedimiento fue exitoso, que se encuentra en recuperación y reveló que está emocionada porque parece una chiquilla de 20 años.

“Hace tiempo que quería reducirme y levantarme las ‘chichis’, que me hicieron tan famosa al principio de mi carrera. Ya me operé con la doctora Estrella Rojas y estoy en proceso de recuperación. Gracias a Dios todo salió bien y ahora parezco una chibola de 20 años ”, declaró en una entrevista para Trome.

“Me hice la mastopexia (reducción mamaria) porque me había bajado de peso y tener mucho busto no iba con mi cuerpo. No me sentía cómoda, así que quería que todo mi cuerpo se vea parejo”, agregó.

Giuliana Rengifo Foto: Instagram

Giuliana Rengifo se emociona al hablar de sus hijas

Por otro lado, Giuliana Rengifo se presentó el pasado 6 de mayo en el programa “En boca de todos” para participar de una edición especial por el Día de la madre. Durante su visita al espacio de América TV, la cantante aprovechó unos minutos para comentar sobre sus hijas.

“Desde aquí quiero hablar con mis hijas y decirles: discúlpenme si he cometido algunos errores”, expresó. “No somos perfectas como mamás, así que por favor discúlpenme. Yo las amo y todo lo que hago es por ustedes”, agregó.