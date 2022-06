Andrea San Martín se pronuncia tras ser hospitalizada de emergencia: “No han sido meses fáciles”

El programa “Amor y fuego” reveló que la ex chica reality Andrea San Martín fue internada de emergencia en una clínica, pero sin especificar el motivo. También captó a Sebastián Lizarzaburu, su pareja y padre de su hija mayor, aunque este solo atinó a decir: “Pregúntale a ella, no sé”.

Tras difundirse esta información, la ‘ojiverde’ publicó un extenso mensaje en sus redes sociales y comentó lo sucedido. “Ayer tuve una operación de último minuto, y por lo poco que le consultaron a Sebastián, se está especulando ‘n’ motivos, pero quiero dejar en claro que todo lo concerniente a mi salud lo he mantenido al margen de las redes sociales desde hace muchísimo tiempo”, dijo en un comienzo.

Andrea San Martín niega haber sufrido negligencia médica

En otra parte del mensaje, la exconductora narró que se encuentra atravesando un momento difícil en su vida. “No han sido meses fáciles para mí y, como les repito, en momentos como los de ayer, es solo familia directa en quien nos apoyamos”.

Asimismo, Andrea San Martín dio detalles de su estado de salud actual. “Ya me encuentro bien y estaré recuperándome en los próximos días. Con esto quiero aclarar que no ha habido ninguna negligencia médica . Creo que recibí la ayuda necesaria para salvar mi vida ante un evento como el que me sucedió y afecto bastante”.

“Ayer tuve una operación de último minuto", dijo Andrea San Martín. Foto: Andrea San Martín/Instagram

Andrea San Martín se deslinda de despido de profesora del nido de su hija

La emprendedora Andrea San Martín se encuentra involucrada en un nuevo escándalo luego de que Juan Víctor, su expareja y padre de su menor hija, la acusara de presionar al nido donde estudia su pequeña para que se despida a una profesora, alegando que la maestra compartió una imagen de la menor durante una actividad escolar en sus redes sociales.

Andrea San Martín nuevamente está en el ojo público por una acusación de su expareja. Foto: GLR / Instagram