“Yo soy” sigue haciendo vibrar a miles de televidentes peruanos con los shows de sus mejores imitadores. El martes 7 de junio, el ‘doble’ de Rauw Alejandro (Toño Muñoz) ingresó al escenario uy cautivó a todos al interpretar las canciones “Desesperados” y “Nostálgico”, sin saber que Ricardo Morán y los demás integrantes del jurado lo llenarían de halagos por su excelente desempeño.

Luego de que el participante culminara su presentación, el jurado y también productor de televisión se puso de pie y empezó a aplaudir fervientemente.

Una vez que tomó asiento, Ricardo Morán le dijo al imitador de Rauw Alejandro lo siguiente: “Tú naciste para esto, este es tu lugar. Esta es la mejor presentación que has hecho en tu historia en ‘Yo Soy’ con tus dos personajes diferentes. Hoy has manejado el Auto-Tune como si fueras un experto, usándolo en la armonía perfecta con las notas exactas. Te has movido de un espacio cerrado a uno abierto, parecían los MTV”.

Después, añadió: “Has subido al escenario, has bailado, cantado, convencido al público y has cantado impecablemente bien. Lo que sigue ahora es encontrar el teléfono de quien le compone las canciones a Rauw Alejandro para que te componga 3 o 4 y lanzarte como solista en el acto. Tengo la sospecha de que estamos viendo un finalista de temporada, si es que no un ganador ”.

Katia Palma a ‘Rauw Alejandro’ de “Yo soy”

Al igual que Ricardo Morán, Katia Palma llenó de elogios a Toño Muñoz, el imitador de Rauw Alejandro. La actriz cómica señaló el gran trabajo del artista en el escenario de Yo soy.

“Me encantó, sentí que estaba en un concierto, casi me paso a vender chorizo y cerveza. Lo he gozado desde el primer momento que cantaste hasta lo último”

Katia Palma celebra presentación de 'Rauw Alejandro'. Foto: captura de Latina

‘Kurt Cobain’ regresa a “Yo soy“ después de 10 años

Ramiro Saavedra, imitador de Kurt Cobain y primer ganador de “Yo soy”, retornó al programa de entretenimiento después de 10 años y generó todo un alboroto entre sus fans.

“Regresar después de 10 años es volver a sentir esos nervios del primer casting. Para mí, ‘Yo soy’ significa la ventana de todos aquellos talentos que estaban escondidos”, expresó el artista poco antes de su presentación en vivo, en la que deleitó al público con uno de los grandes clásicos de nirvana “Smells like teen spirit”.