¿Se unirán frente a cámaras? Xoana González no dudó en resaltar el trabajo de Fátima Segovia, quien recientemente ha incursionado en el contenido para adultos en OnlyFans. La modelo argentina se comunicó con el programa de Magaly Medina y dio su opinión en torno a los videos que ha difundido la popular ‘Chuecona’ en la plataforma.

En la conversación, aseguró que la modelo y su pareja Omar Bolaños aún deben mostrar más complicidad en sus clips. “Necesitan más comunicación, necesitan coordinar qué es lo que se va a hacer antes”, dijo.

Xoana González en Magaly Medina. Foto: captura ATV

La propuesta de Xoana González a Fátima Segovia

Xoana González aseguró que se encuentra dispuesta a colaborar con Fátima Segovia en OnlyFans, pero sin parejas, porque siente que se pondría “celosa”.

“Le propongo, hacemos un ‘chapecito’ ahí, por el pueblo peruano. No (intercambiarían pareja), me da un ataque de celos con la ‘chuecona’, que tiene un cuerpazo, lo mato a mi marido. Sería algo entre chichas, como jugar con almohadones, algo con plumas, en blanco y negro. Algo lindo y fino”, expuso Xoana González.

Xoana González explicó por qué cerró su cuenta de Instagram

Xoana González decidió explicar a sus seguidores por qué ya no tiene cuenta de Instagram. A pesar de que contaba con una gran cantidad de fanáticos en dicha plataforma, reveló que optó por eliminar su página debido a que no le producía ganancias.

“Tenía un millón y medio (...) dije: ‘Basta de estar perdiendo el tiempo en el Instagram’. Le dije chao, no me interesa y le di de baja (...) Solo tengo OnlyFans y el que quiere ver que pague, yo monetizo todo. El Facebook de toda la vida y el que quiere ver que me vea 360 (risas)”, indicó la argentina.