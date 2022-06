Las hijas de Tongo continúan brillando con luz propia. Esta vez, la heredera menor del popular cantante de cumbia se ha convertido en una prometedora cantante que incursiona en la ópera. La jovencita comunicó en redes sociales que fue aceptada en un importante programa internacional de talentos.

Madeleine Gutiérrez es una cantante lírica mezzosoprano que ahora forma parte del Festival Opera Nuova de Canadá y representará al Perú en dicho concierto. En sus redes sociales indica que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y también en una academia de Nueva York llamada Vincerò.

La hija de Tongo destaca en el canto

A finales de mayo, la hija de Tongo comunicó que fue aceptada en el mencionado festival como una artista emergente. La descendiente de Abelardo Gutiérrez se mostró emocionada por su logro.

“Nuestras voces están viajando y se están haciendo escuchar. Latinos reales, nunca la tuvimos fácil, pero siempre salimos victoriosos porque trabajamos duro” , escribió en su cuenta de Instagram.

Hija de Tongo destaca en el canto lírico y representará al Perú en importante festival. Foto: captura Instagram

Madeleine Gutiérrez también contó sobre su primera experiencia con los ensayos días antes de su presentación:

“Mis compañeros son unos capos y toda la organización está totalmente pendiente de ti. El director de escena y el director musical trabajan a la par desde este primer ensayo y ya se pasó dos veces la ópera completamente. Es maravilloso volver a cantar una ópera. Feliz de estar aquí, cumpliendo el sueño de cantar en Norteamérica por primera vez”.

Hija de Tongo destaca en el canto lírico y representará al Perú en importante festival. Foto: Instagram

Cinthia Gutiérrez, la otra hija cantante de Tongo

Cinthia Gutiérrez es otra de las hijas de Abelardo Gutiérrez, que también ha incursionado en la industria musical. A diferencia de su hermana menor, ella se ha orientado al género pop y urbano.

“Solo quería ganarme las cosas por mi propio esfuerzo. No quiero que digan: ‘Ella consigue las cosas por su papá'. Todas las cosas que he hecho hasta ahora las he conseguido yo”, dijo a La República sobre incursionar en el medio.