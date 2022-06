‘Peluchín’ dispara contra Mónica Cabrejos: “La indirecta es el arma de marketing para su libro”

La gresca de nunca acabar. Rodrigo González decidió manifestarse luego de que la periodista Mónica Cabrejos descartara haberse burlado de su intento de arresto días atrás.

Todo inició cuando la exconductora publicó la siguiente frase en sus redes en el marco del intento de detención a Rodrigo González. “ El karma siempre llega. Quien riendo la hace, llorando la paga. Atte.: El Karma ”.

‘Peluchín’ se habría tomado personal esta frase, pues cuando reapareció en “Amor y fuego” tildó a la escritora de ser una “empleada” de sus denunciantes. Ahora, la figura de Willax se pronunció para ‘lanzarle’ un dardo a Mónica Cabrejos y exponer que los libros que ha escrito han logrado venderse gracias a sus ‘dimes y diretes’.

¿Qué dijo Rodrigo González?

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, y citando la entrevista que dio Mónica Cabrejos a El Popular negando haber enviado indirecta a ‘Peluchín’ con su mensaje del karma, Rodrigo expresó:

“¿En algún momento la mencioné? Ah, ya entendí. Se sintió aludida. ‘No hablo con indirectas’ dice, la que ha hecho de la indirecta la única y principal arma de marketing de sus libros pedorros. A ver, cariño, un poquito de por favor”.

Rodrigo González le responde a Mónica Cabrejos. Foto: captura Facebook

En tan solo unas horas, la publicación del comunicador ha recogido más de 5 mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios de fanáticos que lo respaldan.

Mónica Cabrejos niega haberse referido a situación de ‘Peluchín’

En conversación con El Popular, la escritora descartó haberse dirigido a Rodrigo González en sus redes y afirmó que si hubiese querido enviarle un mensaje lo habría hecho por la vía legal.

“No tengo nada ni a favor ni en su contra, caso contrario lo hubiese demandado por ciertas expresiones. Finalmente, este negocio es de opiniones. Mi mensaje no era para el señor, está demasiado sensible. Cuando quiero decir algo lo digo, no me callo nada ”, sostuvo Mónica Cabrejos.