Mónica Cabrejos descarta haber enviado indirecta a ‘Peluchín’: “Está muy sensible”

El pasado lunes 6 de junio, Rodrigo González reapareció en la conducción de “Amor y fuego” luego de lo que fue el fallido intento de arresto en su contra por parte de la Policía Nacional. El conductor agradeció el cariño recibido en aquellas horas complicadas y le dedicó un especial mensaje a Gigi Mitre quien lo apoyó en todo momento.

No obstante, el presentador también lanzó un fuerte dardo contra Mónica Cabrejos luego que ella dejara un mensaje sobre el karma tras el operativo contra ‘Peluchín’. El líder de opinión afirmó que la periodista era una ‘empleada de la que lo demandó’ por dedicarle estas palabras en redes sociales.

Mónica Cabrejos descarta haber enviado indirecta a ‘Peluchín’

Sin embargo, Mónica Cabrejos conversó este miércoles con El Popular y descartó haberse dirigido a Rodrigo González en redes sociales. La presentadora aseguró que si hubiera querido decirle algo lo hubiera hecho mediante la vía legal.

“No tengo nada ni a favor ni en su contra, caso contrario lo hubiese demandado por ciertas expresiones. Finalmente, este negocio es de opiniones”, inició.

Mónica Cabrejos dejó un mensaje a Rodrigo González cuando casi fue detenido. Foto: captura Willax TV/Instagram

Luego calificó de ‘sensible’ a ‘Peluchín’: “Debe ser, porque de otro modo no entiendo por qué me ataca. Los que me conocen saben que siempre pongo el karma. Mira, para pelear se necesitan dos y no estoy para eso, nunca lo mencioné”.

Mónica Cabrejos evitó responder al calificativo de ‘empleada’

Para finalizar, Mónica Cabrejos no quiso responderle a Rodrigo González al señalar que si tiene algo que decirle se lo dirá directamente.

“Insisto que mi mensaje no era para el señor, está demasiado sensible. Cuando quiero decir algo lo digo, no me callo nada”, agregó.