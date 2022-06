Conoce a Sergio Delgado, dj que renunció a “Magaly tv la firme” por comentario de la conductora

Magaly Medina sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, Sergio Delgado, el DJ que la acompaña en “Magaly tv, la firme”, ha hecho pública su renuncia tras un comentario que hizo la presentadora durante la edición pasada del martes 7 de junio. Conoce todos los detalles de la trayectoria del joven músico y si se retiró del programa de espectáculos con algún conflicto pendiente.

¿Quién es Sergio Delgado?

De acuerdo a lo que ha publicado en sus redes sociales y plataformas de música, Sergio Delgado se ha hecho un nombre más allá de sonar de fondo mientras Magaly Medina presenta su programa. El DJ lleva más de 10 años en la industria local musical, llevando sus mezclas a distintas discotecas de departamentos y ciudades del Perú como Huánuco, Chiclayo, Huaral y Trujillo. Además, ha participado en festivales como el Corona Fest de Pucallpa.

Hasta antes de anunciar su renuncia a “Magaly tv, la firme”, Delgado había revelado que formaba parte del programa de espectáculos desde junio del año pasado. De igual forma, el DJ trabaja en la estación radial La Zona, en el horario de 2.00 p. m. a 3.00 p. m. todos los martes. En su cuenta de Instagram, registra más de 13.000 seguidores.

DJ Sergio Delgado comparte instantáneas y videos de cada uno de sus viajes. Foto: Instagram

¿Por qué Sergio Delgado se hizo viral?

Sergio Delgado ha pasado ser tendencia en las redes sociales por su reacción ante un comentario de Magaly Medina en su programa del pasado martes 7 de junio. Como se pudo ver en el programa en vivo, la presentadora estaba fastidiada porque, en un momento de su programa, dejó de sonar la música que la acompaña mientras relata las noticias de farándula.

“Puedes ponerme algo de música de fondo, por favor, te lo puedo suplicar, un sol de música, 50 céntimos, alégranos, es lunes, empezamos la semana... y te buscas algo, la parte más bonita de una canción, lo que hace un DJ. ¿De dónde lo sacaron? ¡Patrick, por Dios! Ya reniego con los que ponen mal los VTR”, afirmó la conductora.

¿Cuáles fueron los motivos de su renuncia a “Magaly tv, la firme”?

Sergio Delgado hizo oficial su renuncia al show de Magaly Medina durante la mañana del miércoles 8 de junio, a través de sus redes sociales. “Hoy le pongo fin a mi temporada trabajando para el programa Magaly TV. La tranquilidad mental es primero”, fue el primer mensaje con el que sorprendió a sus seguidores.

Más adelante, dio los detalles detrás de su salida: “Quería comenzar agradeciendo a todas esas personas que se tomaron un minuto de su tiempo para enviarme palabras y mensajes bonitos. También a los que insultaron y mandaron cosas incoherentes Toda persona tiene un límite. Yo no cometí ningún error, fue una descoordinación de producción faltando un minuto para el aire. Yo solamente acato las indicaciones y, por eso, el que paga los platos rotos es el DJ. Sin nada más que decir, la función debe continuar. Se cierra una puerta y se abre otra. Quisiera dejar en claro que no tengo problemas con el programa. Simplemente, a veces es mejor dar un paso al costado si no saben valorar tu trabajo ”.

DJ Sergio Delgado anuncia su renuncia al programa de Magaly Medina. Foto: DJ Sergio Delgado/ Instagram