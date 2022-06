Alessia Rovegno fue entrevistada por Janick Maceta en el contexto del certamen del Miss Perú 2022. En dicha conversación, la hija de Bárbara Cayo sorprendió con una singular respuesta cuando le preguntaron: “Si tú fueras una persona con mucho poder en este mundo, ¿qué cambiarías?”. Incluso, Magaly Medina no pudo evitar referirse al tema.

La modelo se confundió y dijo que lo primero que cambiaría sería la paz. Frente a ello, la popular ‘Urraca’ criticó su respuesta. “No tiene mayor criterio, pero lo que me llama la atención es su falta de personalidad, porque, ¿qué hace a una mujer bella? La inteligencia nos hace bellas, lo que transmitimos”, dijo en un principio.

“De verdad, yo veo a una mujer o un hombre inteligente y me cautiva, me quedo escuchando, digo qué joven inteligente, con criterio, opinión propia, personalidad”, agregó Magaly Medina. También enfatizó en que Janick Maceta intentó ayudarla a enmendar su error. “¿Cómo cambiarías la paz, o sea, haríamos la guerra? (...) Sócrates, Confucio. Debieron darle un cuadernito con frases célebres”.

¿Cuál fue la respuesta de Alessia Rovegno?

La modelo Alessia Rovegno causó revuelo en redes sociales con su respuesta en su entrevista para el Miss Perú 2022. Esto fue lo que dijo:

“Comenzaría por la paz en el mundo, me gustaría un mundo armonioso, sin maldad, un mundo sin tanto odio, motivando a hacer las cosas que a uno le gusta, trabajar porque el trabajo te mantiene ocupada, además de darte felicidad. La felicidad está en ti; entonces, tienes que trabajar mucho”.

La modelo Alessia Rovegno cometió un lapsus durante una conversación con Janick Maceta. Foto: composición captura ATV.

Magaly Medina sobre la presentación de Alessia Rovegno en Reina Hispanoamérica 2022

La enamorada de Hugo García terminó siendo criticada por varios cibernautas luego de su presentación en la primera gala del Miss Perú 2022 realizado en “Esto es guerra”, ya que los conductores le preguntaron sobre su pasión por la panadería, interrogante que Alessia Rovegno terminó respondiendo sobre la eduación.

Magaly Medina no dejó pasar este hecho por alto. “Ella todavía no sabe ni responder bien. Yo creo que deberían prepararla un año más o dos, en dos años más de pronto esté preparada, pero ahora no. Hoy en día, en los concursos de belleza no solo quieren caras bonitas”, precisó.