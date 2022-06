Magaly aconseja a Alondra García voltear la página con Paolo Guerrero: “Le falta caminar por la vida”

Luego de que se difundan rumores de una separación entre el futbolista Paolo Guerrero y Alondra García Miró, figuras del espectáculo se pronunciaron al respecto. Una de ellas fue Magaly Medina, quien le envió un consejo a la actriz.

“Esta chica ve pasar los años esperando que Paolo Guerrero decida comprometerse con ella, bueno están comprometidos con anillo, pero eso no quiere decir que quiera casarse. Ella ya debería de voltear la página, es una mujer joven y todavía le falta caminar por la vida” , comentó la ‘Urraca’.

La idea de una posible separación entre ambas figuras comenzó luego de que Alondra García no asistió al cumpleaños de doña Peta y por las imágenes del futbolista disfrutando en Río de Janeiro, Brasil, aparentemente solo.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre posible separación de Alondra García Miró?

El ‘Depredador’ accedió a conversar con Rodrigo González luego de que se difundiera una imagen donde se le ve junto con la influencer dominicana Nicole Pérez.

“Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación con Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”, comentó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero explica qué tipo de vínculo tiene con la influencer dominicana

‘Peluchín’ también le consultó al futbolista sobre la joven con quien aparece en la foto que viene circulando en redes sociales. En ese sentido, Paolo Guerrero minimizó la imagen y explicó cómo se dio la fotografía.