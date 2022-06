Luciana Fuster y ‘Pato’ Parodi fueron chocados por taxista ebrio tras concierto de Karol G

Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron dos de los famosos que asistieron a los esperados conciertos de Karol G en la Costa Verde de San Miguel. Ambos chicos reality disfrutaron del show de la colombiana según lo mostrado en sus respectivas redes sociales, aunque, luego de ello, vivieron un incómodo momento de regreso a casa.

Resulta que, tras el espectáculo musical, el auto en el que se movilizaban fue chocado por atrás. Lo más sorpresivo de todo fue cuando se dieron cuenta que el conductor de este taxi se encontraba en estado de ebriedad.

Luciana y ‘Pato’ chocan con taxista ebrio tras concierto de Karol G

Fue la propia Luciana Fuster quien reveló el incidente mediante su cuenta de Instagram.

“ Voy a contarles lo que pasó saliendo del concierto de la ‘Bichota’ (Karol G), muchos días atrasados, pero estábamos regresando y, de pronto, en el semáforo siento como un ‘bum’ en el carro. Yo le digo a Pato ‘¿qué pasó?’. Nos habían chocado, pero no nos chocaron, solamente nos dieron con el espejo retrovisor ”, inició.

Luego, agregó que el sujeto opinó sobre sus compañeros en “Esto es guerra”: “Ese Rafael es bien picón’. No le importaba que nos acababa de chocar. Pensamos que el carro no tenía nada y luego nos dimos cuenta, cuando ya vimos con más lujo, que me habían reventado el faro de atrás. O sea, no reventado, qué dramática, pero la esquina está toda rota ”.

Patricio y Luciana piden que el taxista vuelva

Ya para finalizar el video, tanto Luciana Fuster como Patricio Parodi pidieron que el conductor del taxi aparezca para que el SOAT cubra los 1.300 soles que cuesta reparar su auto.