¿Leonard León no quiere que Karla Tarazona viaje con sus hijos? Conoce qué dijo la pareja del artista

Karla Tarazona y Leonard León no le han puesto fin a su pelea pública. Luego de que el esposo de la conductora le pidiera nuevamente al cantante que otorgara los permisos necesarios para poder viajar con sus menores hijos al extranjero, la pareja del artista se unió a la discusión. Según Olenka Cuba, el intérprete tiene los motivos necesarios para no darle permiso a la madre de sus pequeños.

Olenka Cuba manda mensaje a esposo de Karla Tarazona

Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León y madre de su última hija, no se quedó callada ante el ultimátum enviado hacia el cantante por Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona.

La representante del artista criticó el accionar del empresario, resaltando que este no el padre biológico de los niños que tiene el músico con la conductora.

“¿De cuándo aquí se ha visto que un padrastro de un año ‘meta su cuchara’ y exija al padre lo que tiene que hacer con sus hijos? Ahora ya saben. Todos los padrastros, así tengan tres meses o un año de relación, tienen derecho a exigir al padre?”, inició así su mensaje.

Se dirigió también al ‘Rey de los huevos’ para decirle que no se beneficie de la fama de su pareja: “¿Por qué la necesidad del figureti de hacerlo público? Te cansarás, porque Leonard no te va a responder. No existes para él. Sigue haciendo tu esfuerzo de seguir ‘figureteando’ a costa de Leonard. Sigan con su circo”.

Olenka Cuba se unió a la discusión de Leonard León y Karla Tarazona con mensaje en redes. Foto: Instagram

Olenka Cuba: “Hay muchas cosas que Leonard calla”

Olenka Cuba también lanzó un comentario discriminatorio en el que señalaba de “feminazis” a todos los que se oponen al accionar de Leonard León.

Señaló que se está cometiendo una injusticia hacia el músico, ya que recurrió a la ayuda legal para ver a sus hijos, pero que hasta el momento no lo ha podido hacer, así ha dado a entender que el artista no le daría la autorización a Karla Tarazona.

La también visitadora médica insiste en que el cantante no ha querido hablar de la presentadora, pero que eso podría suceder.

“Y a las feminazis, acá no se trata de que Leonard sea egoísta. Acá se trata de que él tuvo que recurrir a un proceso para poder verlos y que hasta ahora no puede estar con ellos. ¿Era necesario que él recurra a eso? Ustedes no saben. Hay muchas cosas que Leonard calla y que algún día todo saldrá a la luz. Y hasta el día 1 lo voy a seguir apoyando para que él pueda ver y estar junto a sus tres hijos”.