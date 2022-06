Janet Barboza devela problemas en su relación con Miguel Bayona: “No la estoy pasando bien”

Pese a que hace unos meses su romance parecía ir bien, Janet Barboza y Miguel Bayona no estarían pasando por un buen momento en su relación sentimental. Según indicó la conductora de “América hoy”, sus decepciones habrían tenido inicio el año pasado, cuando el empresario decidió irse a vivir a Estados Unidos.

Así lo expresó en la edición del programa de espectáculos de este 8 de junio, luego de que Brunella Horna anunciara que la producción presentaría unas conversaciones entre la ‘Rulitos’ con el productor del magazine Armando Tafur, en las cuales le habría revelado la situación actual de su relación con Bayona.

Mientras preguntaban al productor si podía emitir dichas capturas por respeto al público, Janet Barboza afirmó que sus compañeros de set siempre se han encargado de poner su relación en tela de juicio.

Tras ello, Brunella Horna y Ethel Pozo le recordaron que ella ha sido invasiva al querer conocer detalles de la relación de otras parejas del espectáculo. “¿Por qué ella centra a todo el mundo y cuando le toca no quiere decir?”, reclamó la hija de Gisea Valcárcel.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Ante los cuestionamientos por parte de sus compañeras de conducción, la ‘Rulitos’ decidió responder.

“Cada quien tiene su tiempo para hacer las cosas cómo le apetece. En honor a la transparencia, si una pareja se ha separado y no quiere que haya problemas, tienen que enviar un comunicado, y si no lo quieren hacer, que no lo hagan”, dijo en un inicio la exvedette.

“ Mi relación no está en su mejor momento porque tengo a una persona que está lejos y no lo veo hace un año. Y antes de eso tampoco es que estábamos en un lecho de rosas, siempre lo he dicho . Disfrútenlo, no la estoy pasando bien, que les haga feliz”, agregó Barboza.

Janet Barboza se retira del set

Mariella Zanetti, quien fue invitada del programa, tomó la palabra para interrumpirla y aclaró que no son felices por escuchar esa triste noticia. “No estamos felices, ¿cómo vas a decir que no las estás pasando bien? Tú eres una mujer completa, guapa, hermosa, profesional”, sostuvo la actriz.

Sin embargo, sus palabras no alegraron a Janet, pues a modo de broma se retiró del set mientras hacía un gesto de despedida con la mano. “Disfrútenlo, que les haga feliz. Adiós, doy un paso al costado. Gracias por la oportunidad”, dijo la ‘Rulitos’, pero al cabo de unos segundos, retornó.