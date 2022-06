‘Giselo’ se burla de Ethel tras confesar que sentiría pena por la separación de Alondra y Paolo

Está en todas. Ethel Pozo y sus compañeros de “América hoy” abordaron el tema de la supuesta separación de Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Mientras algunos creen que la pareja continúa en una relación, la hija de Gisela Valcárcel mencionó que el romance ya habría terminado desde hace semanas. Sin embargo, uno de sus comentarios generó la burla de Edson Dávila ‘Giselo’.

En la edición de este miércoles 8 de junio, la presentadora fue ‘troleada’ por su amigo, quien le recordó su sensibilidad ante las rupturas amorosas, ya que lloró cuando se enteró de la separación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

¿Qué le dijo ‘Giselo’ a Ethel Pozo?

Terminada la emisión de la nota sobre las últimas especulaciones en torno a la relación sentimental del ‘Depredador’ y la modelo, la también escritora expresó: “Esta historia no tiene para rato, esta historia ya terminó”, acotó.

Asimismo, la novia de Julián Alexander señaló que el futbolista se encuentra soltero. “Me queda claro que Paolo está a un pelo de decir que está soltero” , indicó. De inmediato, ‘Giselo’ le preguntó: “Hermanita, ¿te daría pena que se separen?”. “Sí, hermano, ¿por qué la pregunta?”, respondió la conductora. “No me llores” , expresó el bailarín y generó las risas de sus compañeras del magacín.

Ethel Pozo respondió a ‘Giselo’

A pesar de que se trató de una broma por parte de Edson Dávila ‘Giselo’, Ethel Pozo decidió aclarar que solo le daría pena la situación, pero no lloraría porque no son un matrimonio, nunca ha conversado con ellos y tampoco forman parte de su círculo de amigos.

Ethel Pozo decidió contar por qué no lloraría con la separación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Foto: captura América TV.