Adrián Bello: Se debe valorar los shows de artistas nacionales al igual que los de afuera

Adrián Bello tuvo la oportunidad de participar en la película “Hasta que nos volvamos a encontrar” con su tema “Volver atrás”, canción que ha llegado a diferentes países del mundo. El intérprete aseguró haber recibido mensajes de personas que aludían sentirse identificadas con las letras de sus composiciones, lo cual se alinea con uno de sus objetivos: contar historias honestas desde un punto de vista personal.

En conversación con La República, el intérprete contó lo difícil que ha sido apostar por el soul en el Perú y cuál es su propósito con las temáticas abordadas en sus canciones, ya que por medio de la música busca encontrar su lugar en el mundo.

— ¿Qué significa el nombre de tu disco “Bailemos en la sala”?

En realidad, surgió luego de haber compuesto “Bailemos en la sala”, el cual le dio el nombre al disco. Es muy especial dentro del álbum, porque toca una temática compleja, ya que el tema es la muerte. Es mi aproximación hacia la muerte, es mi entendimiento para con la muerte, pero que te lleva a reflexionar sobre la muerte de una manera bonita, como tratar de hacer las paces con el hecho de que todos vamos a tener que desaparecer de este plano.

Además, es un tema que ha estado presente durante la pandemia y no solo en mi caso, sino en general, gente que ha perdido a personas muy queridas, fue un momento muy complejo. Yo quería hacer una canción sobre esto para entender mi proceso en relación con el momento en que ya no voy a estar aquí.

Es una producción muy íntima, ya que toca un tema tan profundo y delicado para algunas personas. El álbum es algo muy personal porque es mi punto de vista del tema.

Además, todo el mundo ha bailado en su casa, en su cuarto y son momentos de bastante intimidad; o sea, los puedes tener contigo mismo o con alguien más, pero son momentos muy íntimos que no son iguales a bailar en una fiesta o discoteca porque se trata de bailar dentro de un espacio de confianza. Este disco se ha hecho en la sala de mi casa y en la sala pequeña de estudio que tengo con mi productor, en estos dos espacios he generado un grupo de composiciones con mucha intimidad.

Adrián Bello busca entender su lugar en el mundo a través de su música. Foto: Adrián Bello/Instagram.

— ¿Cómo sentiste ese cambio de temas que hablan del amor a la muerte?

Aunque puede sonar un poco mórbida y fuerte, la letra es muy romántica, es un bolero. Honestamente, si se escucha sin prestarle mucha atención, se puede pensar que trata sobre alguien, pero es una melodía romántica dedicada al hecho de que todos vamos a morir en algún momento, hacer las paces con eso y vivir la vida bailando en la sala y no durmiendo, sino pasando momentos bonitos y aprovechar lo que tenemos.

Las otras interpretaciones de mi álbum hablan del amor, de entregarse, atreverse y dejar ir a esa persona sabiendo que todo va a estar bien y todos esos momentos que marcan nuestra existencia; o sea, el amor y nuestras relaciones son las más importantes que tenemos finalmente.

— ¿Tus canciones están inspiradas en vivencias personales?

Bueno, prácticamente todas. Me es difícil escribir desde un punto de vista que no sea conocido por mí, si bien no vivido, pero por lo menos cercano. Tengo que encontrarme con lo que escribo desde un punto bastante personal. La mayoría de temas son cosas que me han pasado.

— ¿Qué esperas con la presentación de tu disco “Bailemos en la sala”?

Es muy importante para mí porque engloba tres años de componer, producir y de lanzar canciones. El disco contiene temas que fueron estrenados en el 2020, ya que desde que empezó la pandemia me puse a trabajar, a escribir y producirlas junto a mi productor. Las lancé seguidas para mantenerme ocupado y tener mi cabeza en un espacio saludable y aportar de alguna manera, aunque sé que no estaba cambiando el mundo, pero era lo que podía hacer en ese momento para que tal vez alguien pueda conectar o se sienta mejor y me provocó hacer esto (el disco) después de experimentar estos años tan locos con la pandemia.

Cuando iba a lanzar este álbum, tenía una versión más corta, en la cual no incluía varias canciones, pero me dije: ‘esta es una etapa importante que quiero dejar sentada en un material’ y quería que todas las canciones que he lanzado tengan un lugar. Entonces, presentarlo en vivo es como el episodio final de la temporada. Sé que me llevará a cantar el disco por mucho tiempo y ojalá me permita realizar una gira. Pero poder cantar todo el disco por primera vez en vivo en un teatro con invitados y prepararles sorpresas es algo muy importante para mí.

— ¿Cuál es tu objetivo con la música que haces?

Siendo honesto, es entender mi lugar en el mundo, entenderme a mí, crecer por dentro, porque me ayuda a desenredar mi cabeza, a encontrar respuestas y me gusta compartir estos procesos porque siento que el arte es eso, compartir procesos emocionales desde las pinturas, las canciones, las películas, ya que todas parten de una idea que previamente fueron de una vivencia o de un proceso. Entonces, al hacer música y llegar a otras personas, que tal vez han pasado por lo mismo y puedan identificarse, estamos como compartiendo humanidad y eso me parece muy importante, sobre todo, en épocas tan locas e incluso tan violentas como las que vivimos en la actualidad o de mucha desesperanza por algunos temas. Creo que es importante contar historias honestas como partir de un lugar personal y sincero porque eso cala en las personas .

Adrián Bello escuchó desde muy pequeño géneros musicales afroamericanos. Foto: Adrián Bello/Instagram.

Influenciado por la música afroamericana

— ¿Por qué decidiste apostar por el género soul?

Tengo un pasado de haber escuchado mucha música en inglés como el soul, r&b, jazz y siento que mi voz se formó escuchando a los grandes del soul como Donny Hathaway, Nina Simone, Frank Sinatra o Amy Winehouse, quien es más contemporánea, pero estas voces super melancólicas y casi desgarradoras siempre me evocaron algo dentro, me movieron mucho y empecé cantando con todas estas influencias.

Cuando empecé a componer, me llevó hacia ese camino y orgánicamente me puse a escribir en inglés y a cantar soul. Luego, cuando quise hacer mi disco, pensé: ‘vivo en Perú, me vinieron muchas ideas externas como, ¿qué espera la gente que haga?’. Bueno, en ese entonces, nadie me conocía, pero con qué puedo llegar a más personas, retrocedí y me dije: ‘voy a hacer algo que me guste a mí y que represente el momento en el que estoy donde escucho soul y me encanta, esto canto y escribo. Voy a hacer esto (música) para mí porque si lo haces colocando en primer lugar a las personas, es muy probable que termines decepcionado’. Me puse a mí primero y fue algo que me salió del corazón, luego mi proyecto fue mutando hasta lo que es ahora.

— ¿Es difícil hacer soul en el Perú?

Sí, definitivamente. Son géneros afroamericanos y en países como el nuestro terminan siendo géneros bien nicho. Mis conciertos eran con público pequeño, que era bastante fiel y fue muy bonito porque encontré una comunidad que enganchó bastante con mis interpretaciones. Pero cuando viré al español, esa comunidad se expandió cada vez más.

— ¿Qué te motivó a cantar en español y ya no en inglés?

Fue un cambio muy orgánico. De pronto, empecé a conectar con géneros latinoamericanos, empecé a escuchar más boleros como tratando de encontrar eso que hallé en el soul; o sea, esa emotividad. Bueno, los latinoamericanos somos super románticos y no me fue difícil encontrar por donde quería explorar. El idioma español es increíble para poder escribir y felizmente pude encontrar mi voz para español y fluir. La primero que escribí en español fue ‘Escondidos’. En la actualidad, solo en compongo en español.

No le cierra las puertas a otros géneros musicales

— ¿Has pensando en experimentar con otros géneros musicales?

Sí, yo soy bastante abierto en la música. Me parece muy divertido explorar, ir al estudio y componer, es un juego y como si fuera un niño de nuevo, pues cuando eres niño no tienes límites ni etiquetas. Me parece muy divertido lo que la música te ofrece. Sin embargo, soy una persona que me gusta hacer cosas con mucho significado y alma. Usualmente, hago canciones que te dejen movido por dentro, pero a veces he hecho temas por el solo hecho de divertirme como ‘Una noche más’ o ‘Explosión’, las cuales me han permitido explorar otra parte mía.

— ¿Qué satisfacciones te ha traído la música en estos años de tu carrera?

Tengo la suerte de contar con un equipo con quienes trabajo el proyecto, generamos ideas y estrategias. Entonces, cuando la pandemia nos azotó a todos, intentamos encontrar diferentes maneras para tratar de llegar a la gente. Hubo una época en la que realizaba un montón de lives, pero me di cuenta que era algo que no me gustaba hacer y empecé a lanzar varias producciones, tratando de hacer videos con la menor cantidad de gente por los protocolos y generar contenido porque me parecía bonito de poder estar cerca a la gente que me seguía.

Adrián Bello ha decidido expresar en sus canciones historias honestas. Foto: Adrián Bello/Instagram.

Las satisfacciones que me ha traído el proyecto son las personas que me escriben, los que me siguen y me envían mensajes con que tal tema los ha ayudado a pasar alguna experiencia y esos puentes de conectividad son los que me motivan y me ayudan empujar el barco. Además, he conocido a muchos artistas tanto locales como internacionales, con quienes he hecho música y eso ha sido invaluable. La música me permite explorarme, expresarme y cantar para mí en vivo, grabar o componer es algo mágico.

— ¿Desearías realizar alguna colaboración con algún artista nacional o internacional?

Sí. De hecho, en el disco hay varias colaboraciones. Ya he tenido la oportunidad de hacerlo y es algo que me ha hecho inmensamente feliz. Tengo una con Alejandro y María Laura, con Cristina Valentina, Jósean Log, Jimena Sariñana y también con artistas de afuera. Y todas estas colaboraciones me han enseñado muchísimo y he sido muy afortunado de poder realizarlas. Además, seguir colaborando es algo que me entusiasma mucho y quiero seguir haciéndolo con artistas locales y de afuera porque me encanta lo que hacen.

— ¿Crees que las producciones cinematográficas son una gran ventana para la industria musical?

Sí. Ahora, con tantas plataformas y películas, creo que las licencias musicales dentro del mundo del cine son como una gran ventana. Apenas salió “Volver atrás” dentro de la película “Cuando nos volvamos a encontrar”, creció muchísimo y llegó a mucha gente porque me escribían de todas partes del mundo e incluso mensajes en ruso. Fue algo increíble; o sea, mucha gente me ha descubierto a partir de la película y eso es algo que te permite el cine y las plataformas tan masivas como Netflix.

Próximo a presentar su disco “Bailemos en la sala”

— ¿Qué expectativas tienes con el concierto que estás próximo a realizar?

Bueno, yo no hago conciertos tan seguidos porque me gusta que me extrañen (risas) y me gusta trabajar mucho en mis shows, como involucrarme tanto física como emocional y mentalmente en dar un buen espectáculo y estar a la altura de lo que la gente espera ver. Además, es importante que se valoren los shows de artistas nacionales de la misma forma que se valoriza como cuando viene alguien de afuera. Entonces, hacer un buen show contribuye a la industria de cierta manera. Estoy súper emocionado, me muero por ver a las personas que van a ir para conocerlas, estar con ellas, disfrutar y pasar una noche que, honestamente, será un regalo para mí.

— Visitarás otros países con tu disco

Sí. Estamos planeando en agosto para visitar algunas ciudades en México, es el primer país que haré una pequeña gira fuera de Perú y con suerte este año o el próximo visitar otros países, nos estamos organizando. Pero, antes de todo eso, será una gira en mi país que ya lo necesito.