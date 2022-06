Valery Revello no piensa hablar de su pasado con Sergio Peña: “No quiero ver arder Troya”

Valery Revello no se queda callada con los cibernautas que le preguntan por Sergio Peña. La emprendedora, quien hace poco protagonizó un fuerte desacuerdo con el futbolista por temas relacionados a la menor hija de ambos, respondió de forma peculiar cuando algunos usuarios le preguntaron por qué no cuenta qué pasó exactamente cuando estaba con el seleccionado peruano.

Valery Rovello: No quieren saber de mi pasado feliz

Valery Revello no recuerda con cariño lo que sucedió en su matrimonio con Sergio Peña, respondió en su TikTok. “En el pasado, te sentí más feliz”, indica uno de los comentarios que recibió. Al respecto, ella respondió: “No quisieras saber mi pasado “feliz””.

De igual forma, otra cuenta le preguntó puntualmente sobre los motivos por los que no revela más detalles de su pasada relación: “Vale, yo que tú salgo a contar como fue tu relación, así como anécdotas”. “No, porque no quiero ver arder Troya”, contestó la modelo.

Valery Revello enciende las alarmas con últimos comentarios en redes. Foto: captura de TikTok

Tepha no quiere pelear con Valery Revello: “Que no se meta conmigo”

A pesar de que Tepha Loza ha dicho que respeta las discusiones entre Sergio Peña y Valery Revello, la integrante de “Esto es guerra” ha dicho que no desea tener ningún problema con la mamá de la hija del jugador.