La relación de Tepha Loza y Sergio Peña se ha convertido en una de las más comentadas en los últimos días. No obstante, este romance parece haber repercutido en el rendimiento de la integrante de “Esto es guerra”, pues desde que confirmó las salidas, ha mostrado un bajo nivel en las competencias. Ante esto, la modelo conversó con “América espectáculos” para dar fin a estos rumores.

“ El amor no tiene nada que ver ... Me frustro porque soy una de las más puntuales. Acá vengo súper temprano para ver la competencia, cuáles son los trucos. Siempre estoy atrás de Melissa o de alguien que me enseñe y explique (los juegos). No sé lo que me pasa, ni yo me entiendo. Si termino así molesta es porque estoy molesta conmigo misma, por perder por tonteras, porque son detalles mínimos que tengo que mejorar”, aclaró la integrante de los ‘guerreros’.

“Me molesta haber estado en un buen nivel, haber competido con una de las mejores y (que) ahora mi rendimiento este así”, fueron las palabras de Tepha Loza tras ser consultada sobre su particular desempeño.

A su vez, la chica reality es consciente de que, si sigue en esta situación, tendrá menos permisos para poder viajar a ver a Sergio Peña: “Yo soy responsable, disciplinada y supercorrecta en mi trabajo. Espero mejorar. Vengo siempre a la hora puntual, y mira lo que pasa. Son los nervios del momento. No lo sé, de repente porque estoy comiendo comida chatarra ; porque entreno, me preparo físicamente antes del programa, puede ser la alimentación”.

Tepha Loza habló sobre el partido de Perú vs. Nueva Zelanda

Tepha Loza fue consultada sobre la victoria de Perú vs. Nueva Zelanda debido a que su enamorado Sergio Peña fue parte de este cotejo preparatorio para el repechaje mundialista en el que la Blanquirroja enfrentará a Australia el próximo lunes 13 de junio.

“Jugaron increíble” , escribió la modelo en su post. Junto a esta publicación, colocó unos emojis de corazón, champagne y fiesta. Con ello, también quedó demostrado que la hermana de Melissa Loza no pudo viajar fuera del país para poder ver a su pareja, como se había especulado antes en los medios de espectáculos, ya que ella dijo que sería “su cábala” en los partidos de la selección peruana.

Tepha Loza celebra partido de Sergio Peña en Perú vs. Nueva Zelanda. Foto: captura de Instagram

Tepha Loza y el deseo de viajar para el repechaje de Perú vs. Australia

Tepha Loza se muestra entusiasmada con el próximo partido de Perú ante Australia por el repechaje, y no oculta su deseo de viajar para acompañar a Sergio Peña y la selección peruana. Es así que habló en “Esto es guerra” para obtener el permiso.

“Mamita, le he pedido un permiso especial y espero que mi productor me la dé ”, dijo la influencer. “¿Quieren que ganemos el repechaje o no? Yo soy la cábala”, aseguró.