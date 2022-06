Desde que Flor Polo decidió separarse oficialmente de Néstor Villanueva tras casi una década de matrimonio, ambos han sostenido un enfrentamiento mediático que no tiene cuando acabar. La hija de Susy Díaz acudió a las vías legales para consumar su divorcio, pero el cumbiambero no parece tener intenciones de firmar los papeles que finalmente lo desvincularán de Florcita.

En ese sentido, este martes 7 de junio, la popular Susy visitó el set de “América hoy” para seguir contando infidencias del fallido romance de su hija. La actriz cómica sorprendió al decir cómo es la relación entre sus nietos y su padre, la cual no es como cualquiera se lo esperaba.

Susy Díaz asegura que sus nietos no extrañan a Néstor Villanueva

Según lo contado por Susy Díaz, ambos hijos parecen no sentir la ausencia de Néstor Villanueva. La figura de la farándula aseguró que el cantante no hizo lo suficiente para que los menores lo extrañen.

“ Mira, mi nieto, el mayor, me ha contado muchas cosas, como que no ven a Néstor como padre. Mis niños no lo extrañan, yo creo que lo extrañaría si lo hubieran tratado con un amor ”, precisó.

Susy Díaz señala que los hijos de Flor le temen a Néstor

Otra fuerte revelación que precisó la excongresista fue que su nieto mayor parece temerle a Néstor Villanueva, ya que Susy asegura que tiembla cuando lo ve.