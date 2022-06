Paolo Guerrero se pronuncia tras rumores de separación con Alondra García Miró

Paolo Guerrero habló en exclusiva con Rodrigo González en medio de los rumores de una posible separación con Alondra García Miró. El futbolista también reveló qué tipo de relación tiene con la modelo dominicana, Nicole Pérez, con quien apareció en una polémica foto. Además, se refirió a su vínculo con la modelo Jamila Dahabreh.

“Yo tengo la versión de Paolo Guerrero, me imagino que se enteró de las imágenes que iban a salir y me escribió, no voy a leer exactamente la respuesta porque es una conversación entre nosotros ”, inició el presentador de “Amor y fuego”.

Paolo Guerrero niega romance con Jamila Dahabreh

Según indicó Rodrigo González, el ‘Depredador’ negó haber tenido un romance con Jamila Dahabreh. “Primero que nada, desmiente que haya tenido algo con Jamila Dahabreh, por casualidad habrán coincidido en un restaurante, pero nada más. Así que por la propia boca de Paolo, desmiente tener un encuentro con la modelo. Dice que los que sufren más con esto es su familia , por las cosas que salen en la televisión”, aseveró.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Alondra García Miró?

Luego, el popular ‘Peluchin’ reveló que, al consultarle por Alondra García Miró, Paolo Guerrero aclaró que no está dispuesto a dar detalles de su relación con la exchica reality; sin embargo, tampoco negó que se hayan separado, como se especula en los medios de espectáculos.

“Nunca hablé y no tengo porqué hablar ahora de eso (de Alondra)”, le respondió el futbolista. El conductor de Willax TV insistió diciéndole: “También le preguntaron a tu mamá acerca de Alondra, pero le colgaron el téléfono... ¿La relación con Alondra ya no da más? y si es así, no estás saliendo con alguien, por aquí la mejor onda y respeto”, expresó.

Paolo Guerrero aclara foto con modelo dominicana Nicole Pérez

Sin embargo, Paolo Guerrero prefirió cambiar de tema y aclarar su foto con la modelo dominicana, Nicole Pérez.