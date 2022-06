¿Quién es ‘Metiche’ y cómo fueron sus inicios en la televisión peruana?: conoce todo sobre el presentador

Dentro de la farándula nacional, Kurt Villavicencio se ha ganado un puesto con su personaje ‘Metiche’. Este polémico conductor de espectáculos ha protagonizado distintas portadas y conflictos con otras celebridades. En esta nota conocerás la historia detrás del famoso presentador y las distintas etapas que el excompañero de ‘Peluchín’ y Gigi ha atravesado en su carrera profesional.

¿Quién es Kurt Villavicencio?

Kurt Martín Villavicencio Ríos es el nombre completo del intérprete de ‘Metiche’, uno de los personajes de la farándula peruana más famosos y exitosos hasta el momento. La historia personal de Kurt le da sentido al desarrollo de su creación. Desde que nació, vivió en Salamanca. Tal como él lo describe, en su barrio pasó mucha discriminación, homofobia y bullying. No obstante, supo sobreponerse a esta marginación y salió adelante. De acuerdo al programa “Al medio día con Andrea”, formato pasado conducido por Andrea Llosa, Villavicencio fue un niño y joven bastante aplicado en los estudios.

Con el esfuerzo de sus padres, estudió en el colegio La Inmaculada y su educación superior la cursó en la Universidad de Lima. Desde muy joven, él ya sabía que estudiaría la carrera de Comunicaciones. Años después, al culminar, dio el salto a la televisión nacional sin todavía brillar delante de las cámaras.

Kurt trabajó ocho años en la producción de “Magaly TV”. Específicamente, ejerció el cargo de productor ejecutivo. Al renunciar a este programa, por temas relacionados al trato que recibía de Magaly Medina, inició otra etapa de su vida profesional, que lo llevaría a la fama nacional y al surgimiento de su polémico personaje. Formó parte de la producción de “Hola a todos” y “Cuéntamelo todo”. En ambos, logró abrirse pasó por la farándula nacional durante nueve año.

¿Cómo nació ‘Metiche’?

En una entrevista que concedió al portal Net Joven, Kurt Villavicencio reveló los detalles de cómo surgió la idea de crear un personaje dentro de la farándula experto en todo lo que sucede dentro del rubro del espectáculo. Según el comunicador, ‘Metiche’ es la evolución de todo un concepto.

“Cuando arranca el programa ‘Hola a todos’ en el 2009, cuando lo conducía Katia Condos y Mathías Brivio, estaban de reporteros Rodrigo González, Gigi Mitre y Pamela Mármol. Cuando arranca el show, no había segmento de espectáculos. Por insistencia de ‘Peluchín’, se quería hacer un segmento para comentar las noticias de espectáculos. Había salido de trabajar de Magaly TV, pero seguía a cargo del vestuario del canal y del programa. Cuando Rodrigo propone comentar sobre espectáculos, arrancó el bloque y yo no tenía nada que ver ahí. Pero propusieron: ‘¿Por qué no entra una voz en off que comente del tema?’. Como la productora sabía que yo manejaba el tema, empecé como una voz en off. Hasta que alguien dijo: ‘Y ese metiche?’. De ahí pasé a ser una silueta, sentado, y solo resaltaban mi sombrero y mis lentes durante un año. Luego di la cara en el programa”.

Cabe mencionar que para Villavicencio fue toda una experiencia nueva hacer este personaje en la televisión peruana. Incluso el exproductor reveló que nunca imaginó llegar a presentarse de esa forma a nivel nacional.

¿Por qué ‘Metiche’ se fue de la televisión por unos años?

En el 2017, cuando “Cuéntamelo todo” con Sofía Franco iba a ser lanzado, Kurt Villavicencio tuvo que tomar una importante decisión con respecto a su personaje. “A los 43 años, casi 44, creo que el sombrero y los lentes tuvieron su momento. Tengo una opinión y mi propia forma de ser. A veces me revoluciono, pero ahora quiero ofrecer a Kurt Villavicencio”, había declarado el comunicador.

Años después, en distintas entrevistas, el comentarista de espectáculos explicó con más calma que también quería innovar en sus formatos frente a las cámaras. Además, esta pausa le sirvió para encontrar su propia esencia para comunicar.

‘Metiche’ fue dopado durante fiesta de Año Nuevo en 2018

Uno de los escándalos que protagonizó Kurt Villavicencio, sin su personaje ‘Metiche’, ocurrió en una fiesta de Año Nuevo a la que asistió en el balneario de Colán, hace cuatro años. El productor aseguró haber sido drogado y despojado de sus pertenencias durante la celebración.

Según su testimonio, tres personas le arrebataron todas sus tarjetas de crédito y débito, además de un costoso reloj. En total, el conductor perdió más de 3.200 dólares. Después del terrible suceso, Kurt llegó al set de “Amor amor amor” para pedir disculpas públicas por las imágenes en las que se le veía bastante afectado por las sustancias.