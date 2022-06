Melissa Klug espera que Jefferson Farfán lleve a su hijo a Qatar: “Pongo velas”

El hijo menor de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumplió 10 años el pasado 15 de mayo y la celebración por esta fecha especial llamó la atención de los medios de comunicación por la ausencia del futbolista de Alianza Lima, por lo que la ‘Blanca de Chucuito’ habló una vez más sobre el tema en una entrevista con “América espectáculos”.

Melissa Klug mantiene una buena relación con Jefferson Farfán por el bienestar de sus dos hijos. Sin embargo, durante esta conversación, reafirmó que organizó el cumpleaños de Jeremy Farfán sin ayuda de su expareja. A pesar de ello, espera que el deportista lo pueda llevar de viaje próximamente.

¿Qué dijo Melissa Klug?

La modelo se mostró muy contenta frente a cámaras y se animó a declarar sobre los deseos que tiene para su hijo Jeremy. Asimismo, mencionó que hay posibilidad de que viajen próximamente: “Me dijo que iríamos de viaje, pero las fechas no cuadraban y lo hemos postergado. Sí, vamos a viajar, pero no sé cuándo. Quizá cuando él termine su campeonato (…). Espero que vayan de viaje y se lo lleve a los partidos, a Qatar. Me imagino, rezo y pongo velas”.

De la misma manera, recalcó que el niño tiene más parecido con ella que con la ‘Foquita’ Farfán. “(Se parece más) a su mamá; de hecho que por el color tiene rasgos de su padre. Aparte que su corazón es idéntico al mío. Es querendón”, expresó.

Melissa Klug asegura que ella organizó el campeonato

La empresaria se presentó en “América hoy” y dio a conocer detalles sobre la organización del cumpleaños para Jeremy. En esta ocasión, Melissa Klug aseguró que la única ayuda que recibió fue la de su mánager. “(No fue Farfán) porque esa fiesta se la organicé yo (…). El papá estuvo el día de su cumpleaños, que fue el 15 de mayo, pero eso fue algo familiar (…). Esa fiesta la organicé yo junto con mi mánager; entonces, él no tenía nada que ver aquí”, indicó.