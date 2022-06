Magaly Medina feliz por mención en columna de Jaime Bayly a Diego Bertie: “Me encanta”

¡Le fascinó! Magaly Medina sorprendió a su público al sentirse halagada por el particular apodo que le puso Jaime Bayly en su columna publicada el último domingo 5 de junio, en la que respondía a lo que dijo Diego Bertie sobre su romance en los años 90. Para la ‘Urraca’, fue divertido formar parte de la historia que contó el escritor para relatar su versión de la relación que tuvo con el actor.

¿Qué apodo le puso Bayly a Magaly?

Magaly Medina opinó sobre lo que escribió Jaime Bayly en relación a Diego Bertie. “Él no se podía quedar callado. Ha escrito esa columna larga, donde dice que Diego Bertie ha salido del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante. Le ha fastidiado el hecho de que Diego Bertie haya minimizado la relación que tuvieron. La minimizó, lo choteó”, empezó así su discurso la presentadora.

Más adelante, Magaly aseguró estar contenta por la mención del escritor en su columna para el diario La Nación. “Me encanta lo de ‘Chupacabras’. Me ha gustado”, dijo entre risas de su producción.

Esto fue lo que expresó el periodista sobre la polémica conductora: “ En el programa de la señora Chupacabras, el actor Soplapo**** ha dicho que se sintió traicionado por el escritor Tragasa**** cuando este dedicó un breve capítulo de su novela Salsipuedes a un actor que podía parecerse, o no tanto, a él, al buen Soplapo**** (...) El actor Soplapo**** incurre entonces, acaso sin advertirlo, en una deliciosa contradicción: acusa a Tragasa**** de asaltar su intimidad en un programa de televisión, el de la señora Chupacabras, que asalta intimidades”.

Bayly sobre Diego Bertie: “Fue mi primer hombre, lo amé”

En el extenso texto que publicó, Jaime Bayly reveló qué es lo que todavía piensa sobre Diego Bertie. Para el escritor, la relación que tuvo con el actor fue importante, ya que no dejó de sentir algo por él aunque ambos finalizaron su romance:

“Mi relación con Soplapo**** (haciendo referencia a Diego Bertie) no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasa**** (representándose a sí mismo). Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes (apodo para su libro “No se lo digas a nadie”), titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en Soplapo****. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con Soplapo**** no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”.