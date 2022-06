Magaly Medina cree que a Alessia Rovegno “le falta” para el Miss Perú: “Quizá en 2 años más”

La candidatura de Alessia Rovegno en el Miss Perú ha desatado cientos de críticas en redes sociales y en la farándula local. Como se recuerda, la modelo se presentó en “Esto es guerra” como participante del Miss Hispanoamérica 2022 y, durante la entrevista con Johanna San Miguel, la hija de Bárbara Cayo no supo responder coherentemente las preguntas. Ante dicha aparición, Magaly Medina dio su opinión.

Como se recuerda, Alessia Rovegno tuvo una confusa presentación en la primera gala del Miss Perú 2022, evento en el que dio a conocer detalles de su vida, así como su opinión sobre la educación y la importancia de tener a los padres juntos.

PUEDES VER: Hugo García y Alessia Rovegno habrían intentado colarse en el concierto de Karol G

¿Qué dijo Magaly Medina?

La conductora de televisión comentó sobre la belleza de Alessia Rovegno, pero, sobretodo, recalcó la falta de preparación que tiene la modelo en el escenario y frente a las cámaras. En esta línea, la ‘Urraca’ considera que la organización del Miss Perú “tiene un favoritismo” con la joven: “Es como si le hubieran dicho: ‘Métete al concurso que te aseguro que te doy la corona’”.

“Le falta, y mucho. Cuando la entrevistaron, ella no sabía ni hablar, ni salir bien de las situaciones. Seguramente está acostumbrada a que todos lo pauteen o se lo pongan en un telepronter. Ella todavía no sabe ni responder bien. Yo creo que deberían prepararla un año más o dos, en dos años más de pronto esté preparada, pero ahora no. Hoy en día, en los concursos de belleza no solo quieren caras bonitas”, dijo de forma contundente.

Magaly Medina tiene a su favorita

La figura de ATV afirmó que, para ella, hay dos favoritas que merecen llevar puesta la banda peruana del Miss Perú 2022: Tatiana Calmell del Solar y Flavia Montes, esta última es la favorita.

“Nuestra favorita es la voleibolista. La guapa de los ojos verdes. Es un tipo peruano, ojos claros, la piel morena, el pelo ensortijado. Es una belleza esta chica. Ella es morena, los peruanos también somos morenos. No somos gringuitos, no somos argentinos ni chilenos. Esa es una auténtica belleza peruana (...) Sabe caminar, habla bien, es bellísima”, finalizó.