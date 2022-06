Jazmín Pinedo orgullosa de su entrevista a Christian Meier: “Me aproveché un poquito”

Jazmín Pinedo está más que contenta con su nueva etapa en la conducción de “+Espectáculos” junto a ‘Choca’ Mandros. En su primer día de programa, la modelo presentó la entrevista que hizo al conocido actor Christian Meier y se animó a hablar un poco sobre el artista nacional.

“ Me parece que es un profesional y un señor amable. Estoy tratando de guardar la línea, pero la verdad que es bien guapo. Súper buena onda, la verdad (...) yo me aproveché un poquito”, dijo para las cámaras de “América TV”.

Sin embargo, la popular ‘Chinita’ desató comentarios en redes sociales, pues la conversación con el también cantante concluyó con un cálido abrazo entre ambos, gesto que inició rumores sobre un posible romance. No obstante, esto fue desmentido por la propia presentadora y hasta bromeó sobre salir con alguien mayor.

“Nunca me han gustado, pero me pueden a empezar a gustar (..) No nos conocemos . Evidentemente la carrera de Christian es una historia exitosa”, acotó.

Gino Assereto felicita a Jazmín Pinedo por su nuevo trabajo

Luego de revelarse que Jazmín Pinedo estará en la conducción del programa “+Espectáculos”, los reporteros de dicho espacio televisivo fueron en busca de Gino Assereto para saber su opinión sobre el nuevo trabajo de su expareja.

“Yo siempre he dicho que, para mí, la ‘China’ se merece muchas cosas, y se lo dije hace poco y lo repito ahora. Imagínate, a quién no le va a alegrar que a la mamá de tu hija le vaya bien . Es más, la felicité. Pienso que es una decisión correcta, a ella le gusta eso y ella se siente feliz. Yo siempre le digo a las personas que uno tiene que hacer lo que su corazón diga”, expresó el chico reality.

Jazmín Pinedo anunció su regreso a la conducción

El pasado 2 de junio se supo que Jazmín Pinedo regresa a la televisión para animar las mañanas de todas las familias de la mano de América TV. La presentadora compartió su felicidad de volver a las pantallas peruanas y aprovechó en responderle a todos los que pensaron que no la llamarían.

“ Me llena de alegría estar nuevamente en la televisión . Les agradezco a mis seguidores por su apoyo constante. Todos en el canal están contentos. Yo soy una mujer de retos y lo bueno es que el público siempre nos acompaña. Y los que pensaban que no iba a regresar, aquí estoy”, manifestó en un comunicado.