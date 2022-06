Giovanni Kral denunció que es víctima de extorsión por cobro de cupos. El cantante de salsa y exintegrante del grupo “Skándalo” dio a conocer pormenores de cómo sucedió un atentado contra su carro, que recibió varios impactos de bala luego de que él terminara una presentación. El hecho ocurrió en una discoteca ubicada en la cuadra 32 de la avenida Perú, en San Martín de Porres.

“Temo por mi vida, este carro está al nombre de la mamá de mis hijos y está a mi nombre, es el carro de mis hijos; entonces, me preocupa porque conocen el carro”, expresó el artista en una entrevista para “América noticias”.

¿Giovanni Kral es extorsionado por su música?

Giovanni Kral reveló que ha recibido llamadas de unos delincuentes desconocidos que le exigen pagar una fuerte cantidad de dinero. Contó que las amenazas empezaron cuando se encontraba dando conciertos en el norte del país. El cantante decidió no responder, pero ahora teme por su integridad física. El caso ya está siendo investigado por la Comisaría de Barboncitos.

“Las primeras amenazas fueron cuando estaba en el norte. Me mandaron mensajes de texto y me llamaban de los penales, pero no les hice caso... Traté de sobrellevarlo (las amenazas) y gracias a Dios nunca pasó a mayores, pero hace poco opté por retomar mi carrera en Lima y Callao, pero me doy con la sorpresa del atentado”, declaró el salsero para Trome.

Giovanni Kral revela que existe una mafia en la música

El intérprete manifestó que existe una mafia en la música; no obstante, aclaró que no dejará su carrera y los escenarios. “Estoy preocupado. Me sentía seguro porque era chalaco , porque el Callao es mi tierra y pensé que me iban a apoyar, pero uno nunca sabe. He escuchado de los cupos, de problemas con otras orquestas y es sorprendente... Lamentablemente, hay mafias y eso es preocupante, sin embargo, yo pienso seguir trabajando porque vivo de esto”, agregó.

Recordemos que, la cantante Brunella Torpoco también denunció ser víctima de la extorsión por cobro de cupos luego de que los delincuentes atentaran contra ella en dos ocasiones: en la puerta de su domicilio y contra su auto en el Callao. Todo indica que esta modalidad de extorsión a los artistas musicales continúa creciendo.