Arturo Chumbe ha vuelto a captar la atención del público con un personaje que ha revolucionado YouTube como un nuevo concepto de entrevistas. Hace algunos meses inició esta faceta virtual y decidió incluir al proyecto a ‘Jackie Ford’, un personaje que interpretó por varios años en el teatro y que ahora aparece como la conductora de la plataforma.

Tras 28 años de carrera en la televisión como coreógrafo, bailarín y productor; ahora desea enfocarse en la actuación y encontró en dicho papel una oportunidad para explotar y difundir el talento que muchos de sus seguidores no conocían.

Diversos actores, artistas y personalidades de la farándula pasaron por el canal Soy Jackie Ford y protagonizaron titulares en la prensa por sus polémicas declaraciones. Este es el caso de Nataniel Sánchez, quien alegó haber sido maltratada por una conductora cuando integraba el elenco de “María Pía y Timoteo”.

En entrevista con La República, Arturo Chumbe habló sobre su nuevo proyecto virtual y la reacción que ha recibido del público en torno a su transformación actoral. También sobre la industria del baile y cómo la imagen de esta se ha visto afectada luego de la controversia entre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

Su faceta como youtuber

Arturo Chumbe creó su canal Soy Jackie Ford en el 2021 y desde entonces ha ido captando la atención de los usuarios gracias a su estilo y a la incorporación de su personaje en las conversaciones. Actualmente, cuenta con poco más de 2.000 suscriptores, pero apunta a continuar subiendo contenido y así posicionarse como uno de los principales programas virtuales de entrevistas.

Asegura que su contenido ha tenido una respuesta favorable del público, pero no ha sido ajeno a los ataques discriminatorios y homofóbicos.

- ¿Cómo nace la idea de crear el canal ‘Soy Jackie Ford’?

Este personaje viene de hace años y en la pandemia regresó porque empecé a hacer cosas en redes. Decidí hacer un canal de YouTube, yo no soy muy especialista con esto, pero vas aprendiendo y mis amigos se fueron pasando la voz hasta que explotó un poquito. Todo toma su tiempo.

- ¿Cómo ha sido la respuesta del público?

Yo pensaba que iba a ser bastante difícil de que sea aceptado, pero me he sorprendido porque me ven muchas señoras y hace poco tuve una presentación en un café, fue un Día de la madre, se llenó y habían ido muchas señoras con sus esposos. Me quedé maravillado.

- ¿Crees que tu personaje le da un valor diferencial a tu contenido?

Hay mucha oferta en la plataforma. Pero yo hago este personaje porque me gusta retarme como actor. Claro, que hay mucha gente que se confundió y muchas personas pensaron que estaba en una transición o que me había vuelto una chica trans. No, yo soy actor, quizá pocos lo saben, pero para mí es un personaje muy rico. Le estoy sacando provecho y lo he ido puliendo poco a poco.

Todo lo hago prácticamente yo. A mí siempre me ha gustado la producción e incluso algunos vestuarios los he cocido yo. También tengo el apoyo de muchos diseñadores conocidos, la verdad este canal de YouTube está creciendo con apoyo. Poco a poco va creciendo, pero yo organizo todo, yo me maquillo, yo me peino.

- ¿Has recibido ataques homofóbicos o discriminatorios por tu interpretación?

Hace como dos meses y medio me hackearon mi cuenta de Instagram y yo, de momento, sentí que había sido algo así (ataque homofóbico) porque empecé a subir muchas fotos de mi personaje. Más he recibido apoyo de la gente que dice: ‘no puedo creer que seas tú, qué divertido se te ve, estás espectacular’. Mensajes homofóbicos han sido muy pocos. Gracias a Dios yo creo que la gente conoce mi trabajo, mis 28 años de carrera. Yo no fomento nada, soy muy real.

- Con ‘Jackie Ford’ explotas tu faceta actoral, ¿te gustaría tener la oportunidad de interpretar a algún personaje importante en alguna novela o serie?

Me gustaría lograr lo que logró Ernesto Pimentel con la ‘Chola Chabuca’, poder tener un poco más de cabida en este mundo artístico con mi personaje y participar en alguna película, una novela. Pero me gustaría hacerlo con mi personaje, creo que es agradable, baila y canta, es muy espontánea. Se puede acomodar a alguna producción, es algo muy actual.

Sus polémicas entrevistas

- Algunas de tus entrevistas han dado que hablar, especialmente la de Nataniel Sánchez. ¿Qué opinas de la experiencia que contó, en la que se hablaría de María Pía Copello?

Creo que cuando eres una conductora muy joven, de repente tienes acciones sin querer. Yo no creo que María Pía sea una persona mala o que haya maltratado, pero sí gritó. También hay que mencionar que en esa época tenía 25 años, hasta yo, que tenía prácticamente esa edad y era coreógrafo, también pude gritar a un niño, pero tuve que controlarme. Yo creo que lo que le pasó fue calentura del momento y gritó, bueno, yo creo que no dimos ningún nombre, pero se ha especulado bastante que habíamos armado todo y no fue así. Nunca he necesitado hablar de nadie para tener pantalla.

- Se especuló que ustedes podrían tener algo de envidia por lo que ha logrado Maria Pía...

Yo admiro el trabajo de María Pía. Es una superconductora, me encanta su papel y lo que ha hecho con Johanna San Miguel, es un ejemplo de las redes. Yo no tengo nada en contra de ella. Yo he trabajado con su hermana y hemos ganado “El Gran Show”. No fue esa la intención, la verdad, fue un comentario que salió de la conversación y yo creo que se hizo más grande por ‘Peluchín’. Salieron otras personas que también pasaron algo similar. Hemos trabajado juntos, no somos amigos, pero sí fuimos compañeros de trabajo por muchos años y no hay rivalidad ni nada.

- También hablaste de Anthony Aranda, revelas que nunca tuviste una buena relación con él. ¿Crees que su polémica ha afectado en algo la imagen que se tiene de los bailarines?

Creo que hace unos años han empezado a figurar un poco más los bailarines sin querer queriendo. Ahora tienen más protagonismo en los programas de baile y ya no son solo el adorno del artista, ahora quieren ser más mediáticos. (...) Creo que es porque no vienen de una base de la danza, no tienen una disciplina, entonces al no tener una disciplina caen en el juego de que se pueden volver famosos porque se relacionan con alguien y manchan un poco el nombre de todos los bailarines.

Creo que después se dará cuenta y verá que ha sido una falla. Todo tiene un precio y su carrera como bailarín podría verse afectada. Depende mucho de los que han estado detrás de ellos y también depende de la educación que les dieron sus padres.

- ¿Qué otros proyectos tienes en mente?

Voy a seguir con mis entrevistas porque en algún momento esto va a explotar. Yo lo disfruto y la paso muy bien, entonces voy a seguir insistiendo con eso. Las entrevistas que se vienen serán muy divertidas, muchos van a hablar de “El gran show”.

También les presento mi unipersonal que ya va a empezar. Vuelvo con esa presentación a la cafetería Don Santi de San Isidro el 18 de junio a las 8 de la noche. Después de dos años perdidos, decidí avanzar, así que voy a seguir dándole duro a todo lo que me gusta hacer. Sobre las entrevistas, si la gente se ofende de algún comentario, acuérdense que estoy en personaje.