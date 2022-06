Álvaro Rod tras su presentación en los Premios Heat 2022: “Quería que conozcan un poco sobre mí”

Los Premios Heat 2022 han dejado grandes recuerdos para la música, especialmente para algunos artistas nacionales como Álvaro Rod, quien deslumbró con su interpretación en vivo para la gala musical. Pese a que no se llevó el galardón a Promesa musical, el cantante peruano tuvo la oportunidad de conocer a grandes estrellas durante la gala.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su presencia fue cuando en su presentación optó por cantar sin playback, algo que no hacen muchos músicos, menos cuando se trata de una premiación de nivel internacional.

¿Qué dijo Álvaro Rod?

En una reciente entrevista, el músico fue consultado por la interpretación en vivo que tuvo en los Premios Heat 2022. De esta forma, explicó que al ser una ceremonia importante, otros cantantes prefieren usar playback para evitar cometer errores.

“Los premios en realidad son una especie de programa de televisión, entonces algunos no quieren arriesgar a que cualquier cosa pueda pasar . Yo, personalmente, decidí cantar en vivo porque es una canción mía y que conozco”, dijo para Infobae.

Asimismo, aclaró que no busca ser mejor que algún otro artista y que quiso que lo escucharan en vivo para conectar mejor con el público y que lo conozcan como es verdaderamente.

Alvaro Rod fue nominado a "Promesa musical" en los Premios Heat 2022. Foto: Instagram

Yo sentía que podía hacerlo, quería que me escuchen en vivo, que puedan escuchar mi música y conozcan un poco sobre mí . La verdad no se me vino por la cabeza la opción del playback. Gracias a Dios todo salió bien”, agregó.

Álvaro Rod presume bandera peruana en la gala

Álvaro Rod fue invitado a la gala de los Premios Heat 2022 y, aprovechó las cámaras en el lugar para lucir con orgullo la bandera peruana durante una conversación con el influencer venezolano Marko en su paso por la alfombra roja.