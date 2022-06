¡No le gustó! Laura Mau arremetió contra la salsera Yahaira Plasencia por su reciente tema ‘La cantante’, original de Héctor Lavoe. La versión de la peruana fue estrenada el último primero de junio y le añadió acordes de un estilo más urbanos.

¿Qué dijo Laura Mau?

La compositora Laura Mau se pronunció sobre la canción de la popular ‘Patrona’ y le recomendó inscribirse en una escuela de canto.

“‘El cantante’ es una composición del maestro Rubén Blades, en la voz del incomparable, inconfundible, del histórico Héctor Lavoe, que jamás será igualado así lo graben o lo regraben cantantes nuevas, que por desgracia no han aprendido a afinar su voz ni tienen técnica vocal. En mi opinión, Yahaira necesita ir a una escuela para aprender a cantar, afinar y a respetar los legados de los artistas de renombre ”, comentó.

“ Esa chica no sabe qué cantar . Primero grabó ‘En mi mente estás’, después hizo un montón de canciones, pero no le ligaron. Luego, lanzó ‘Cobarde’, de Sergio George, que tampoco pegó y ahora quiere agarrar el tema de Héctor Lavoe, que lo ha malogrado porque eso no es salsa ”, precisó la sonera en el diario Trome.

Rubén Blades sobre Yahaira Plasencia

Por el contrario, el compositor Rubén Blades elogió a la salsera, aludiendo que es un versión más fresca de “El cantante”.

“Me parece que el tratamiento que le da Yahaira Plasencia a ‘El Cantante’ hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida. El mensaje continúa intacto aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud ”, remarcó el compositor.

Pero Laura Mau también comentó sobre las declaraciones de Blades. “Rubén Blades le ha puesto un mensaje, pero no le ha dicho que canta lindo ni que es la mejor, lo máximo. Simplemente él está viendo sus intereses . Pero como lo repito, me parece un insulto haber grabado ‘El cantante’ de esa manera y presentarse como una artista de salsa porque no es salsera”, puntualizó.