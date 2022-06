Samahara Lobatón va a EE. UU. y deja a su hija al cuidado de Youna: “Todo lo que hago es por ti”

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, viajó de forma imprevista a Estados Unidos. Según se sabe, fue por temas de trabajo. Ante lo sucedido, tuvo que dejar a su bebé al cuidado de su padre, Jonathan Feijó, más conocido como Youna. El joven no dudó en compartir emotivas fotos de cómo han sido sus días con su pequeña por redes sociales. Además, respondió varias preguntas entorno a la ausencia de la exparticipante de “Combate”. “Mañana acaba mis días de luchón abandonado” , resaltó el barbero.

“¿Se te hicieron difíciles estos días con tu bebé?”, “¿No varió el horario de (su hija) ahora que su mami no está?”, fueron algunas de las preguntas que elaboraron los internautas.

“No tanto, porque nunca he estado ausente en la vida de (la menor); pero hacer todo solo sí es complicado, y su madrina estuvo ayudándome también (...). Para nada, hemos respetado el horario tal cual”, señaló por Instagram.

Cabe mencionar que Samahara le dedicó un tierno mensaje a su pequeña después de irse a Estados Unidos. “Mi amor bonito. Todo lo que hago es por ti y para ti” , aseveró.

Samahara Lobatón aconseja a sus seguidoras sobre la educación de sus hijos. Foto: Instagram.

Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón

Samahara Lobatón sorprendió al público después de que Jorka Otoya la acusará de haberla amenazado de muerte solo por ser amiga de Youna. Melissa Klug, al enterarse de lo sucedido, se pronunció y defendió a su hija.

Melissa Klug recibe ola de críticas y defiende a Samahara Lobatón. Foto: composición/ Instagram

“¡Ojo! Aquí no respaldo a ninguno, hablo por mi hija, creo que no entendiste. ¿Qué mujer no defiende lo que cree que es su familia? Dios no quiera que te pase nunca”, manifestó la ‘Blanca de Chucuito’.

Samahara Labatón se pronuncia

Samahara, al verse en el ojo público, brindó declaraciones para “Amor y fuego” en relación a la denuncia interpuesta por Jorka Otoya e indicó que la estaban difamando.

“Si me han denunciado como tú dices, llegaremos hasta el final. Obviamente le devolveré su denuncia por difamación, porque esa conversación es editada. Como te digo, no tengo idea de quién es. Esa conversación no existe” , señaló la hija de Melissa Klug.