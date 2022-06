Rodrigo González agradece a Magaly Medina y a otros líderes de opinión por su apoyo

El 3 de junio, agentes policiales llegaron a las instalaciones de Willax TV y al domicilio de Rodrigo González con la intención de detenerlo por presuntamente haber infringido la medidas de protección a favor de Cathy Sáenz, Susana Umbert y Karen Schwarz. Sin embargo, no pudieron detener al popular ‘Peluchín’, ya que su paradero era desconocido. Luego de tres días de permanecer callado, el presentador apareció en su programa “Amor y fuego”, este 6 de junio, para contar detalles del incidente y agradecer el apoyo de Magaly Medina y otros presentadores de televisión que lo defendieron.

En medio de un fuerte abrazo y lágrimas, la figura de televisión se mostró muy conmovido con la postura de Gigi Mitre, quien muy ofuscada arremetió contra los agentes policiales porque las demandas en contra de su amigo están archivadas. Asimismo, pidió que la justicia analice otros casos más importantes que las denuncias interpuestas por la exproductora de “Esto es guerra” y la esposa de Ezio Oliva.

Conductor agradecido con Magaly Medina

El conductor de “Amor y fuego” aprovechó los primeros minutos de su programa para dirigirse a Magaly Medina, Beto Ortiz, Milagros Leiva y otros presentadores de televisión que lo defendieron del intento de detención.

“Gracias a todos por su solidaridad, por sus palabras y no permitir este abuso. Además de dejar de lado algunos desacuerdos y algunas cosas que son parte de la televisión, para centrarnos en lo que es realmente importante, porque me la quisieron hacer y no les ligó”, expresó.

Rodrigo González recibió apoyo de Milagros Leiva

La presentadora de “Magaly TV, la firme” no fue la única en darle su apoyo a Rodrigo González y defender la libertad de expresión, ya que ellos suelen comentar de manera sarcástica sobre los personajes de la farándula local. Además, Milagros Leiva, Augusto Thorndike y otros presentadores de Willax TV hicieron lo mismo.

“Siete policías perdiendo su tiempo, hablando tonterías que ni siquiera había (...) visto lo que Rodrigo había comentado después de ver el juicio de Johnny Depp. ¿Es justo esto? ¿Realmente que es esto? Esto es una payasada policíaca, esto es decir: ‘ah, vamos a ir a Willax, les vamos a meter miedo”, indicó.