Néstor Villanueva incómodo con Lady Guillén: “¿Por qué tengo que darte detalles de mi vida?”

Néstor Villanueva se presentó en el programa de Lady Guillén junto a su compañera Cindy Sotelo, con quien conduce el espacio “Qué tal tarde”, para contar más detalles sobre el formato que es transmitido por señal de cable. No obstante, el cantante se mostró incómodo cuando fue consultado por el supuesto vínculo amoroso con Greis Keren.

A pesar de la insistencia de la presentadora de “Dilo fuerte”, el músico prefirió guardar silencio y no referirse a la modelo, pues fue muy enfático en decir que ya había pactado con la productora sobre los temas que iba a abordar en el set de Panamericana TV.

“Yo he venido (al programa) y lo hemos marcado con la productora que trabajo porque les dije que no quiero hablar de temas personales”, mencionó en un inicio. Minutos después, el cumbiambero sorprendió a la conductora con una peculiar respuesta.

Cantante evita hablar de Greis Keren

La figura de Panamericana Televisión se dirigió a Cindy Sotelo para consultarle si en algún momento Néstor Villanueva le habla de Flor Polo, a lo que la joven dijo que nunca ha tocado ese tema con ella. De inmediato, Lady Guillén le preguntó al intérprete de “No me alejes de ella” sobre el presunto romance con Greis Keren.

“¿Por qué tengo que darte detalles de mi vida?” , señaló. Sin embargo, la conductora no se quedó callada y refutó: “Tú me has respondido que sí la conoces”. “Lo que pasa es que yo no puedo terminar de explicar porque no quiero meter a más personas a este problema que salió a la luz. (...) Meter a otras personas en este problema es complicado”, aseveró.

¿Néstor Villanueva tendría una relación con modelo?

En un reportaje de “Magaly TV, la firme” se puede ver a Néstor Villanueva en Villa El Salvador. Luego, el cumbiambero maneja la camioneta de Greis Keren y, cerca de las 11.00 p. m. del domingo 29 de mayo, ambos se dirigen a Los Olivos. El lunes 30 de mayo, a las 9.00 a. m., los ‘Urracos’ captaron al músico saliendo con diferente vestimenta de la casa de la modelo, lo que significaría que pasaron la noche juntos.