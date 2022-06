Milena Warthon atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera profesional, ya que sus últimas canciones se han vuelto virales en las redes sociales. A pesar de tener comentarios en su contra, la artista asegura que sigue firme con el pop andino y no se detendrá hasta convertirse en una artista internacional y representar la cultura del Perú.

En entrevista con La República, la cantautora cuenta cuáles son sus próximos proyectos, qué la inspira a componer nuevas canciones que reflejan pasajes importantes de su vida, cómo le hizo frente al ‘hate’ y detalles de su sueño más grande, que es dar a conocer al Perú a través de su voz.

- ¿Cómo nació la idea de grabar “Warmisitay” en Patapata?

Bueno, mi mamá es de Yungay y Patapata está a unas horas de Yungay. La canción en sí nació para la mamá de mi papá, la cual está inspirada en mi abuela, pues de parte de mi papá somos de Apurímac; y ella me enseñó desde chiquita la canción ‘Puka polleracha’, que es pollerita roja. Por eso, la canción habla de una pollera roja. Para la grabación, tenía una idea para el videoclip y lo que quería transmitir; además, quería que haya presencia de muchas mujeres. Mujeres que sean simplemente ellas. La canción trata de celebrar a la mujer tal y cómo es, en sus expresiones, bailes, sonrisa, miradas y en las cosas más sencillas que pasan desapercibidas, pero son las más importantes.

En un inicio, pensábamos grabarlo en Huaraz, pero después decidimos por Yungay porque teníamos más apoyo de parte de las amigas de mi mamá y gracias a ellas el videoclip se ha hecho realidad. Además, una profesora de Patapata nos contactó con las niñas y nos hizo realidad el proyecto. También otras amigas de mi mamá nos apoyaron con la alimentación, movilidad y así es como lo logramos en comunidad.

- ¿Sientes el apoyo a tu género musical?

Estoy haciendo un viaje musical en el pop andino. Yo creo que el género fusión es tendencia, por eso más gente ha optado por escuchar música peruana, está optando por escuchar música que tenga un valor cultural. Claro, es un camino tormentoso, un poco complicado, porque aún no existe un círculo o un mercado real, como lo es la cumbia o la salsa, en el país para la música que yo hago , pues somos como unas estrellitas que estamos un poco solas.

Siempre he estado agradecida por el apoyo de la gente, ya que considero que tengo un público muy hermoso, que ha estado apoyando mi música y se ve reflejado en cada lanzamiento que hago.

- ¿Tienes pensando explorar otros géneros musicales?

Mi marca es el pop andino, los dos pilares de mi proyecto son el pop y la música andina. Sin embargo, desde que he iniciado, tengo algunas versiones en reggae, rock. Por ejemplo, ‘La nena’ tiene algo de andino, pero también algo de rumba, sonidos y sabores distintos. Una de mis reglas es reinventarme, porque no voy hacer los mismo, porque sería aburrido, monótono. Me gusta ir a nuevos espacios. Por ahora, quiero seguir en el pop andino, pero puedo hacer todo lo que yo quiera porque de eso se trata la fusión .

Milena Warthon agradecida por el apoyo de sus seguidores desde que inició su carrera musical. Foto: Milena Warthon/Instagram.

El ‘hate’ no la detendrá para cumplir su sueño

- ¿Los comentarios de los ‘haters’ tuvieron que ver con el mensaje de “La nena”?

Claro que sí. Cada canción que estreno, porque estoy preparando un disco, cuenta una parte diferente de mi vida, lo que yo quiero transmitir a través de mi música. ‘La nena’ es un tema muy importante para mí, es una canción muy personal y todo lo que conté en la campaña es real, tal vez no en ese momento, pero sí lo sentí.

El año pasado (2021) pasé por un proceso de poder aceptar y asimilar todo lo que me ha sucedido como la cosas buenas y malas. Entonces, traté de demostrar cómo me sentía en el momento que más la gente hablaba sobre mí y era cuando me sentía más sola.

No solo el ‘hate’ de las redes sociales, sino la presión de cambiar el ritmo de mi vida, cumplir mi sueño, pero con un alto costo. Tal vez esto se ve reflejado en otras personas, porque hay quienes viven así día a día. Por eso, traté de demostrarle a la gente que todos nos podemos sentir mal en un momento y está bien, está bien llorar y decir tengo que tener un descanso y creo que la gente lo entendió muy bien.

En mis nuevos singles, estoy mostrando nuevas facetas o facetas que existen de Milena que nunca habían visto. Con ‘La nena’, reafirmó que seguiré haciendo mi música.

- ¿Cómo le hiciste frente a los comentarios de los ‘haters’?

Los ‘haters’ siempre van a estar. Si los artistas más grandes han sido bastante odiados y también amados, entonces me preocuparía si no tengo ‘haters’. Aunque sé que el ‘hate’ no está bien, pero, así lance miles de canciones, sé que no voy a poder parar el ‘hate’, simplemente tengo que aprender a que esas cosas no me afecten y realmente se trata de seguridad, saber lo que uno realmente vale. Además de saber tomar las críticas, esas que no son hechas para molestar y enfocarnos un poco más en nuestro trabajo.

Sus canciones inspiradas en sus raíces ancestrales

- ¿Encontraste dificultades con la fusión pop andina?

Hacer música en general es difícil en Perú. O sea, el Perú es un país multicultural, tiene muchas riquezas y todos lo sabemos y nos sentimos orgullosos al respecto, pero no es un país que consume tanta cultura o al menos no se consume tanta música local , esa es mi percepción y no hay una industria muy establecida aún. No hay un mercado, como es Colombia, México, Argentina, donde salen artistas. Sé que es un tema de análisis muy grande, pero sí es muy difícil hacer música, así sea pop, andino, rock, merengue o lo que sea, es complicado. Pero hay una esperanza porque tenemos las ganas de salir adelante para llegar a nuestras metas.

- ¿Qué buscas con tu proyecto?

Cuando cumpla mi sueño, me diré: ‘no puedo creer que lo logré, poder llevar mi folclore, mi cultura y mi gente a través de mi voz, mis ideas y canciones’. Representaré las raíces de mis papás, mis abuelos, ya que ellos son muy importantes para mí y cómo es que a través de ellos he creado música como ‘Warmisitay’, ‘Hija de la luna’, son canciones que se las he dedicado a mis abuelas.

Además de que el mundo conozca que en el Perú hay una cultura maravillosa que merece ser vista, expuesta y aplaudida por todos, ese es mi mayor anhelo . Obviamente, tengo el sueño de convertirme en una artista internacional, representar a mi país y siempre disfrutando la música.

- ¿Tu familia es parte fundamental en tu carrera?

Tengo canciones que hablan de algo que me pasó en el colegio, otras que hablan de mis abuelas o simplemente de un momento bonito. Todo me puede inspirar a componer, las canciones salen cuando tienen que salir, por ejemplo, ‘La nena’ es algo muy íntimo. En general, siento que la música es como una terapia porque he compuesto canciones en 10 minutos como cuando sentía algo muy profundo, fuerte, mucho dolor o felicidad. A veces, compongo muy rápido y salen cosas geniales como ‘Agua de mar’. También he hecho canciones para momentos específicos que, como ciudadana, me indignan y lo comparto en mis redes, con las cuales se identifican las personas.

Milena Warthon no se detendrá hasta dar a conocer su cultura a través de su voz. Foto: Milena Warthon/Instagram.

Milena Warthon preparada para su primer disco

- ¿En qué momento sentiste que tu carrera empezó a tomar vuelo?

El 2021 fue un año de cosas muy buenas y sin duda mi vida dio un giro. Creo que fue una suma de todo, sin duda la televisión ayudó, pero también debo darme mérito porque mi carrera ya estaba tomando vuelo con mi canción ‘Agua de mar’, la cual se volvió viral en redes sociales y estuvo número uno en Spotify. Obviamente, la televisión aún es un medio más masivo que las redes sociales y eso lo confirmo, porque yo ya era viral en las redes, pero cuando salí en la tele fue como la confirmación para que mucha gente me pueda ver. No sé si me conoce todo el Perú, pero hay gente que le gusta mi trabajo y me ha podido conocer por estas plataformas.

Asimismo, estando en la tele saque el ‘Mashup peruano’ para el bicentenario, pues fue toda una suma, porque si solo hubiese sido la televisión no hubiera sido lo mismo, igual pasaría con las redes sociales. Nunca dejé de trabajar en las redes y eso fue un impulso más fuerte porque si bien estaba en la televisión, ya que fui viral en YouTube. Y desde el año pasado la gente empezó a conocerme, ya que todo esto pasó en pandemia.

- ¿Cuáles son tus proyectos en la industria musical?

Estoy preparando mi disco y espero terminarlo muy pronto, tengo sorpresas. Estaré lanzando nuevas canciones que serán parte de este disco, entre ellas está ‘La nena’, ‘Warmisitay’, ‘Agua de mar’, son los tres temas que han estado en tendencia, y se vienen muchas más. También estoy haciendo más colaboraciones con artistas internacionales y muy pronto podrán ver estas sorpresas. Además, tendré algunos conciertos a nivel nacional y siempre estoy enfocada en hacer música. El disco es algo que terminará por consolidarme como Milena.

- ¿Qué esperas con el lanzamiento de tu primer disco?

Es un proyecto a mediano plazo, pues no es algo inmediato. Con este primer disco, lo que yo quiero es que la gente escuche el disco de principio a fin y refleje lo que es Milena, el concepto que en este momento de mi vida quiero transmitir a mi público. En el viaje de cuatro años que tengo en la música, he ido madurando mucho, he conocido muchas cosas, me he ido explorando y ya me siento preparada para poder dar un primer mensaje que sería este primer disco que incluye bastantes etapas de mi vida, ya que es un viaje personal y de conocer mi cultura, pero siempre conectada con mi cultura andina y de empoderamiento. Mis canciones hablan mucho del empoderamiento, las cuales son una lección para mí misma porque trato de ser segura y a veces flaqueo y mis canciones son una reafirmación para seguir adelante.